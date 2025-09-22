【アリ姉とキリギリス妹】疲れた母には「頼れない…」甘え下手は損をする？＜第13話＞#4コマ母道場
「孫育」なんて言葉があるように、忙しいパパママたちに代わって祖父母が孫の面倒を見ることもあるでしょう。しかし最初から祖父母に頼る前提なのか、最終手段としてお願いするのかによって、見え方は変わってきます。今回は、同じ年頃の子どもを持つ姉妹が、実母に頼る頻度で問題が勃発するお話です。
第13話 姉の気持ち：頼れと言われても……
【編集部コメント】
なんて健気なアンナさん……！ 読者の皆さんの中にも、アンナさんの気持ちがわかる！ という人がいらっしゃるのではないでしょうか。甘え下手だったり、上手に人を頼れなかったり。「いつでも頼っていい」と言われても、それができたら最初から苦労はないのです。目の前で上手に甘えることができている人を見ると、羨ましいと思ってしまう。そしてなんとなく自分が損をしていることを自覚しつつ、結局動けない……。でもそんなアンナさんを、素敵だなって思っている人もたくさんいると思いますよ〜。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
