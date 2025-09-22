山本舞香、“ピンクヘア”のイメチェンが大反響！ 義兄・ワンオク Takaの愛犬と密着した2ショットも「可愛すぎる」
俳優の山本舞香が、9月21日（日）に自身のInstagramを更新。髪色をピンクに染めてイメージチェンジした姿を披露し、ファンから多くの反響が寄せられている。
【写真】かわいすぎる！ ピンクヘアにイメチェンした山本舞香とSUSHIの2ショット
■可愛い×可愛い＝無敵
この日山本が、「SUSHI」「女同士仲良くしような」とコメントを添えて投稿したのは、2024年10月に結婚した夫でロックバンドMY FIRST STORY、Hiro（Vo）の実の兄、ONE OK ROCKのTaka（Vo）の愛犬と密着した2ショット。
4月にTakaの37歳の誕生日をストーリーズで祝うなど義兄との交流を度々発信している山本。今回はTakaの愛犬であるSUSHIとも親交を深めたようだ。
写真には、山本とSUSHIがカメラ目線を決めている1枚をはじめ、顔にSUSHIの前足が乗せられ笑っている山本や仲良く寝転がっている後ろ姿などが収められており、さっそく女性同士の時間を満喫した様子が伝わる内容となっている。
同投稿には「義兄宅ですか！」「マジでsushiだ」「舞香とSushi…愛おしい」「可愛すぎる」「なかよちだね」「最高なツーショットありがとうございます」「可愛い×可愛い＝無敵」など山本とSUSHIの和やかな雰囲気に癒されたファンからのコメントが集まっているほか、「ピンク舞香ちゃん可愛い」「ピンク髪似合いすぎ」と山本の新ビジュアルを絶賛する声も届いた。
引用：「山本舞香」Instagram（@yamamotomaika_official）
