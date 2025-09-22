ダグ・バロンがペブルビーチの戦いを制して通算4勝目 プロアマ形式の米シニアツアー
＜ピュア・インシュランス選手権 最終日◇21日◇カリフォルニア州◇ペブルビーチGL（6828ヤード・パー72）、スパイグラスヒルGC（7000ヤード・パー72）＞プロアマ形式で行われたPGAチャンピオンズツアー（米国シニア）が終了した。第1ラウンドと第2ラウンドはプロ1人にジュニア1人、アマチュア2人が同組で、ペブルビーチGL（PB）とスパイグラスヒルGC（SH）を各日プレー。第2ラウンド終了時点で50位タイまでがペブルビーチでの最終ラウンドに進出した。
【写真】秋のペブルビーチも美しい…名物パー3
56歳のダグ・バロン（米国）が「66」をマーク。トータル12アンダーに伸ばし、逆転で今季初優勝、通算4勝目を飾った。トータル11アンダー・2位にビジェイ・シン（フィジー）。トータル10アンダー・3位タイにはスティーブン・アルカー（ニュージーランド）、前週Vのレティーフ・グーセン（南アフリカ）が並んだ。賞金総額は240万ドル（約3億5500万円）、優勝したバロンには36万ドル（約5300万円）が贈られた。藤田寛之は第2ラウンド終了時点で52位とし、決勝行きを逃した。
