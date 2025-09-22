¡Ö±ê¤È¹õ±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×½»Âð4Åï¾Æ¤Ìó4»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤ë ¾Ã²Ðºî¶ÈÃæ¤ÎÃËÀ¤ä¤±¤É¡áÀÅ²¬¡¦¾ÂÄÅ»Ô¡Ú¾ÜÊó¡Û
9·î21¸á¸å¡¢ÀÅ²¬¾ÂÄÅ»Ô¤Ç4Åï¤Î½»Âð¤ò¾Æ¤¯²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾Ã²Ðºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿60Âå¤ÎÃËÀ¤¬·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö±ê¤È¹õ±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×½»Âð4Åï¾Æ¤Ìó4»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤ë ¾Ã²Ðºî¶ÈÃæ¤ÎÃËÀ¤ä¤±¤É¡áÀÅ²¬¡¦¾ÂÄÅ»Ô¡Ú¾ÜÊó¡Û
21Æü¸á¸å4»þÁ°¾ÂÄÅ»Ô²æÆþÆ»ÉÍÄ®¤Ç¡ÖÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î1³¬ËÌÂ¦¤«¤é±ê¤È¹õ±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶á¤¯¤Î½»Ì±¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¤Ï¡¢²Ð¸µ¤Î²È¤«¤éÎÙÀÜ¤¹¤ë½»Âð¤ËÇ³¤¨°Ü¤ê¡¢¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¾ÃËÉÂâ¤ä¾ÃËÉÃÄ¤Ë¤è¤Ã¤Æ4»þ´ÖÈ¾¤Û¤É¤Ç¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¶á¤¯¤Î½»Ì±¡ä¡Ö²»¤¬¤·¤¿¤«¤é¡¢3³¬¤ÎÁë¤ò³«¤±¤Æ¸«¤¿¤é¡¢¿¿¤Ã¹õ¤À¤«¤é¸«¤ËÍè¤¿¤Î¡× Q.¤É¤ó¤Ê²»¡© ¡Ö¥Ðー¥ó¤À¤è¤Í¡×
¤³¤Î²Ð»ö¤Ç3Åï¤òÁ´¾Æ¤·¤¿¤Û¤«1Åï¤Î°ìÉô¤ò¾Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½»Ì±¤Î60Âå¤ÎÃËÀ1¿Í¤¬¾Ã²Ðºî¶ÈÃæ¤Ë¤ä¤±¤É¤ò¤·¤Æ¡¢µßµÞ¼Ö¤Ç±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬·Ú½ý¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶á¤¯¤Î½»Ì±¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹¤Î¥Ü¥ó¥Ù¤¬²Ð¤òÊ®¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤¹¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ï22Æü¡¢¼Â¶·¸«Ê¬¤ò¤·¤Æ²Ð¤¬½Ð¤¿¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£