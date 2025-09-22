Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

20Æü¡¢ºë¶Ì¸©±©À¸»Ô¤ÎÇã¼èÀìÌçÅ¹¤ÇÅ¹Ä¹¤¬ÊñÃú¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¶¼¤µ¤ì¸½¶â¤Ê¤É¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿¶¯Åð»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï60ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î»ö·ï¤Ï20Æü¡¢±©À¸»Ô¤ÎÇã¼èÀìÌçÅ¹¤Ç¡¢½÷À­Å¹Ä¹¤¬µÒ¤òÁõ¤Ã¤¿ÃË¤Ë¡Ö»¦¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥«¥Í¤ò½Ð¤»¡×¤ÈÊñÃú¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÆÍ¤­¤Ä¤±¤é¤ì¡¢ÏÓ¤Ê¤É¤òÇ´Ãå¥Æ¡¼¥×¤ÇÇû¤é¤ì¤¿¾å¡¢¸½¶â5Ëü6000±ß¤Ê¤É¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÎÁÜºº¤Ê¤É¤«¤é¡¢Ìµ¿¦¤Î±üÂôÇî¼ùÍÆµ¿¼Ô¤ò¶¯Åð¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç22Æü¡¢°ñ¾ë¸©Æâ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ÇÂáÊá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

±üÂôÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£