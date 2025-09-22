ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が、22日に配信されたABEMAのインタビュー企画「おはようロバーツ」に出演した。歴代2位タイの13年連続ポストシーズン（PS）進出を決めたドジャースは現在ナ・リーグ勝率3位で30日（日本時間1日）から始まるワイルドカードシリーズ（WCS）に回ることが濃厚。山本由伸投手（27）を第1戦か第2戦の先発として起用する考えを示した。

ここまでチーム最多11勝（8敗）を挙げ、リーグ2位の防御率2.58と抜群の安定感を誇る山本。奪三振数はリーグ8位の194個で、多くの三振を取れる理由として「投げる時は必ず好投して、エースとして勝たなきゃいけないことを理解している。彼のフォームには欠点がない。（身長は）決して大きくないけど、全ての球種が同じ投球フォームから投げられる。彼が投げる球はフォーシーム、ツーシーム、スプリット、カーブ、全部同じに見える。だから多くの打者が空振りする」と分析した。

また「キラーメンタリティーはどうやって身につけたと聞いたことがある」とも明かした。「彼は高校の時と日本のプロ野球時代に学んだと答えた。満塁のようなストレスがかかる状況でも山本を助けられる選手は誰もいなかった。ブルペンに交代できる選手がいない時、由伸は戦うことを選んだ。マインドと身体の準備があってエース投手ができあがっている」と絶大な信頼を口にした。

その上で「山本はPS1試合目か2試合目の先発を任せる予定」と起用法のプランも明かした。

また、山本が今月6日のオリオールズ戦で9回2死まで無安打無得点投球をしていたことにも言及。実は7月の同番組の収録で占い師が「完全試合やノーヒットノーランをやったりすることもあるかもしれない」と話しており、「占いのことを考えていたよ。球宴休みの時に占い師がノーヒットノーランをやるかもしれないと言った。あの瞬間、そのことを考えていた」と笑った。

しかし、山本があと1死というところで被弾して快挙達成ならず。しかも、救援した投手陣が乱調で試合まで落とした。過去にこのような経験があったかと問われると「あんな経験は初めて。監督として最もクレイジーな試合。あんな試合を見たことがない」と暗い表情で振り返った。