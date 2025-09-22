俳優・オダギリジョー（４９）が２３日放送のテレ東系「開運！なんでも鑑定団」（火曜、後８・５４）に、自身のヴィンテージコートの鑑定を依頼したことが２２日、分かった。テレビ東京が発表した。

オダギリがスタジオに持ってきたお宝は、ファッション界の革命児と呼ばれ世界的に人気のイギリスのファッションデザイナー「ジョン・ガリアーノ」のもので、鑑定団でヴィンテージコートを鑑定するのは番組史上初。オダギリが、映画で使用しようと思って知人から借りているものだが、可能なら買い取りたいとのことで依頼した。

番組では、コートを持参したオダギリが「（ジョン・ガリアーノは）独特で面白いデザインが多かったんですよ。ガリアーノデザインの服を集めたりもしていました」とファッションへの愛を語って「ちょっと、今田さん、着てみてくださいよ、似合いそうじゃないですか」と促し、司会の今田耕司がコートを着てみることに。登場口からコートを着た今田が登場すると、菅井友香は「かっこいい！すごい！」と大興奮。今田は「思っているよりそこまで重くなくて、さすがのデザインだと思いますよ」と絶賛。オダギリは「映画で使おうと思って借りてきたんですけど、暑そうだからやめたんです。買い取りたいので２５万円でお願いします」と本人評価額を示した。

今田は「ムリムリ、３桁はいくと思うな」と予想。テレビ東京によると驚きの鑑定結果となりスタジオにどよめきが起こったという。テレビ東京制作局水野亮太プロデューサーは「オダギリさんにお持ちいただいた番組初鑑定のお宝ということで、鑑定団も新たな鑑定士をお迎えして挑みました！。今田さんや菅井さんも絶賛したヴィンテージコートの鑑定額にご期待ください！」とコメントした。番組ではアントニオ猪木プロレス秘宝も鑑定される。