¡Ö±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤Ê¢¶Ú¤¬¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¡×¡¡¥é¥Ã¥·¥å¥¬¡¼¥É±Û¤·¤ËÉâ¤½Ð¤¿¶ÚÆùÈþ¡¡¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë½÷»Ò¤¬¥Ó¡¼¥Á¥µ¥¦¥ÊÊó¹ð¡Öµæ¶Ë¤ÎÀ°¤¤¤òÂÎ´¶¡×
¡¡¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷»Ò¤ÇÅìµþ¸ÞÎØ¶â¤ò´Þ¤à£²Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¿ÜºêÍ¥°á¤¬£²£±Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Öº£Æü¤ÏÎý½¬¸å¤Ë¥Ó¡¼¥Á¥µ¥¦¥Ê¤æ¤¦¤ß¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¡Á´¿È¤ÇÃÏµå¤ò´¶¤¸¤ë¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥µ¥¦¥Ê¤Çµæ¶Ë¤ÎÀ°¤¤¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡¡ºÇ¹â¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¡¢¥Ó¡¼¥Á¥µ¥¦¥Ê»þ¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤ÉÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¾¯¤·¤À¤±½©¤á¤¤¤¿²÷À²¤Î¥Ó¡¼¥Á¤Ç·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤ß¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡£³¤¤ËÌÌ¤·¤¿¥µ¥¦¥Ê¤ä¿åÉ÷Ï¤¤Ê¤É»ÜÀß¤ÎÆ°²è¤â¡£¿åÉ÷Ï¤¤«¤é½Ð¤¿¿åÃå»Ñ¤Î¿Üºê¤ÎÊ¢¶Ú¤¬¡¢¥é¥Ã¥·¥å¥¬¡¼¥É±Û¤·¤ËÉâ¤½Ð¤¿¼Ì¿¿¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤æ¤¤¤µ¤ó¤ÎÊ¢¶Ú¤¬¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÊ¢¶Ú¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÊ¢¶ÚÀ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¡ÖÍ¥°á¤Á¤ã¤ó¤Î±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤Ê¢¶Ú¤¬¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬¡£¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡¡¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åÎÉ¤¤¤Í¡¼¡×¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£