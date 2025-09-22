¡ÖË½ÎÏ¤ÎÂçÈ¾¤Ïº¸ÇÉ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡×¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬±éÀâ¡Ä°Å»¦¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á¤ÎÄÉÅé¼°¤Ï¡ÈÊÝ¼éÇÉ¤Î·ëÂ«¤Î¾ì¡É¤Ë
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï21Æü¡¢°Å»¦¤µ¤ì¤¿ÊÝ¼é·Ï³èÆ°²È¤ÎÄÉÅé¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¡ÖË½ÎÏ¤ÎÂçÈ¾¤Ïº¸ÇÉ¤¬¤â¤¿¤é¤¹¡×¤È°ìÊýÅª¤ËÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á¤ÎÄÉÅé¼°¤Ï¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«¤«¤ì¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤äÀ¯¸¢´´Éô¤¬¼¡¡¹¤È±éÀâ¤·ÊÝ¼éÇÉ¤Î·ëÂ«¤Î¾ì¤È¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡§
²¿½½¿Í¤â¤Î·Ù»¡´±¤¬º¸ÇÉ¤ÎË½ÎÏ¤òËÉ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£Ë½ÎÏ¤ÎÂçÈ¾¤Ïº¸ÇÉ¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢¥«¡¼¥¯»á»¦³²¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¡Öº¸ÇÉ¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨º¶¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÀ¯¼£Åª¤ÊË½ÎÏ¤ò¤¢¤ª¤ëº¸ÇÉ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò»ÊË¡¾Ê¤¬ÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°ìÊýÅª¤ËÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤íÍÆµ¿¼Ô¤ÎÆ°µ¡¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ö·ï°Ê¹ß¡¢ÊÝ¼éÇÉ¤È¥ê¥Ù¥é¥ëÇÉ¤Ë¤è¤ë¥¢¥á¥ê¥«¼Ò²ñ¤ÎÊ¬ÃÇ¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£