俳優の勝村政信（62）が22日までにX（旧ツイッター）を更新。元俳優で、群馬県高崎市にある人気ラーメン店「中華そば こましょう」店主の小松正一さんが亡くなったことを報告した。

勝村は20日に「ちょっとショッキンなことがあり、なんだか仲間もざわついてます 劇場入りも迫り、頭の整理をしないとなので、少しつぶつぶ休ませてください いろいろ落ち着いたら、また再開して再会しましょ」と投稿していたが、翌日に更新。「X見たら、こましょうの小松が亡くなったことがつぶつぶされてました」と言及した。

続けて「同い年で、ウインドインザウィローって音楽劇で初めて一緒になって、ずっと仲良くて」と小松さんとの関係をつづり、「売れてたのに、ラーメン屋になりたいって突然役者辞めて、今日突然いなくなりました」と悔やむとともに、「小松をかわいがってくださってありがとうございました」と故人に代わって感謝をつづった。

同店は先月中頃より臨時休業が続き、同27日には公式Xで「今夏の暑さで体調が万全でないため、しばらくお休みさせて頂きます」と報告。今月17日には「店主が現在病気療養中なのですが、奇跡的な回復が出来るように『快くなれ！』と元気玉を送ってください！！！」と呼びかけていた。

20日に「本日 中華そばこましょう店主小松正一が旅立ってしまいました。突然過ぎて、どうご報告すれば良いのか分からずすみません」と報告。61歳だった。その後の投稿では通夜および葬儀の日程等を記し、「楽しいことが大好きな人なので 会いに来られる方は会いに来てください」と伝えた。