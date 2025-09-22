£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¡¡¿·¥á¥ó¥Ð¡¼£µ¿Í¤Ç½é£Ã£Í½Ð±é¡¡¸¶²Å¹§¡Ö¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¡×¤Î»ûÀ¾Âó¿Í¡Ê£³£°¡Ë¡¢¸¶²Å¹§¡Ê£²£¹¡Ë¡¢¶¶ËÜ¾À¸¡Ê£²£µ¡Ë¡¢ÃöËó¼þÅÎ¡Ê£²£´¡Ë¡¢¼ÄÄÍÂçµ±¡Ê£²£³¡Ë¤¬£²£²Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö£¸¡¡£Ô£È£Å¡¡£Ô£È£Á£Ì£Á£Ó£Ó£Ï¡×¿·£Ã£ÍÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡£µ¿Í¤Ç½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¿·£Ô£Ö£Ã£Í¤¬¡¢£²£·Æü¤è¤êÃÏ¾åÇÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£»ûÀ¾¤Ï¡Ö£µ¿Í¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¤ª»Å»ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÏÂ¤ä¤«¤Ç¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Î¤¾¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¦ÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡Ö¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¤âÅ¸³«¤·¤¿¡£¼ÄÄÍ¤Ï¡Ö¤ª»Å»ö¡×¤È²óÅú¡£º£Ç¯£²·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡ÖËèÆü¿·Á¯¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£º£²ó¤Î¤³¤Î¤ª»Å»ö¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢£±¤Ä£±¤Ä¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¡£¿·¤·¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¶¶ËÜ¤Ï¡Ö£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¡×¤È¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ËµÆþ¡£¡Ö£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¤Î³èÆ°¼«ÂÎ¡¢¿§¤ó¤Ê¿Í¤¬·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡£³Ú¤·¤¯¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡º£¸å¡¢£µ¿Í¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¸¶¤Ï¡Ö£µ¿Í¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¡£Ä«µ¯¤¤Æ¡¢¤´ÈÓºî¤Ã¤Æ¡¢ÀöÂõ¤¹¤ë¤È¤«¡££±¤«·î¤°¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦ÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È½êË¾¡£¤³¤ì¤Ë¡¢»ûÀ¾¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤ë¿Í¾¯¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¤Ã¤Æ¡£ÉÔ°Â¤«¤Ê¤¡¡Ä¡×¤È´é¤òÆÞ¤é¤»¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÃöËó¤Ï¡Ö£µ¿Í¤Ç¤´ÈÓ¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö£µ¿Í¤Ç¤´ÈÓ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢º£¸å¤Î»ö¤È¤«¡ÊÏÃ¤·¤¿¤¤¡Ë¡£¤¨¤Ã¡¢¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡©¥Þ¥¸¤Ç¹Ô¤³¤¦¤è¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£