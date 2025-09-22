º®Íð¤¹¤ë°ËÅì»ÔÀ¯¤ËÄó¸À¡¡¾®Ãæ¹âÀ¸¤¬°ËÅì»Ô¤Î¾Íè¤ò¹Í¤¨¤ë²ñµÄ¡¡³«ºÅ¡ÊÀÅ²¬¡¦°ËÅì»Ô¡Ë
»ÔÄ¹¤Î³ØÎòº¾¾ÎÌäÂê¤Ç»ÔÀ¯¤Îº®Íð¤¬Â³¤¯°ËÅì»Ô¤Ç¡¢21Æü¡¢ÃÏ¸µ¤Î¹â¹»À¸¤é¤¬¤Þ¤Á¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë²ñµÄ¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²ñµÄ¤Ï»ÔÄ¹¤Î³ØÎòº¾¾ÎÌäÂê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Áªµó¸¢¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤À¤Âå¤ÎÀ¼¤ò»ÔÀ¯¤ËÈ¿±Ç¤·¤è¤¦¤È»ÔÆâ¤Î¹â¹»À¸¤¬´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñµÄ¤Ë¤Ï¡¢»ÔÆâ¤Î¾®³ØÀ¸¤«¤é¹â¹»À¸¤Þ¤Ç¤Î16¿Í¤¬»²²Ã¡£»Ô¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤À¤¢¤È¡¢»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¿Þ½ñ´Û¤ä¸ø±à¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤ä¡¢¾¯»Ò²½¤ò¸«¿ø¤¨¤¿³Ø¹»ÅýÇÑ¹ç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ä¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿¤Û¤«¡¢´Ñ¸÷µÒ¤òÁý¤ä¤¹¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤Ù¤¤«¡¢¤Ê¤É¡¢¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿°Õ¸«¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¤¤¤È¤¦»Ò¤É¤â¤ß¤é¤¤²ñµÄ¡¡µÜÆâÍ§Úö ÂåÉ½¡Ë
¡Ö¡Ê¤Þ¤Á¤Î¾Íè¤Ë¡Ë´íµ¡´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤êÈ¯¿®¤·¡¢¤è¤ê¤è¤¤°ËÅì¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡£¡×
º£²ó¤Î²ñµÄ¤Ç½Ð¤¿°Õ¸«¤ä²ÝÂê¤Ï¡¢»ÔÄ¹¤ä»Ô¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ËÆÏ¤±¤ë¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£