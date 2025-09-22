ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが２２日、総合司会を務める同局系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に生出演した。

番組では同局が独占中継し２１日に閉会した「東京世界陸上２０２５」を振り返った。

その中で大会スペシャルアンバサダーを務めた俳優・織田裕二が２１日の生放送で「世界陸上」からの卒業を改めて宣言したことを伝えた。

織田は「約３０年、この大会を見てきました。まぁ…当初は日本人選手が少なくて、誰を応援していいのかわからず、選手の身体能力の高さに驚かされて、そのうちどの国の人だからとかどうでもいいなと思うようになって。人類はどこまで遠く速く高く跳べるんだろうか」とし「いろんなもん背負って選手たちは戦っています。そこには選手の数だけ人間ドラマがあります。次は２年後の中国・北京での開催です。私はテレビの前でビール片手に楽しみます。たくさんの感動をありがとうございました」とコメントした。

このＶＴＲを受け安住アナは「織田さんね…やっぱり織田さんのいる世界陸上、面白かったですね」と感動を表し「またね…あの…うん…見たいなと思っている人たくさんいると思います。いろいろ大人の事情あるんでしょうけれども…織田さん、待ってます」と笑顔でメッセージを送っていた。