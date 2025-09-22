¤¤Î¤¦Í¼Êý¡¡ÆþÁ±Ä®¤Î¸©Æ»¸òº¹ÅÀ¤Ç»à½ý»ö¸Î¡¡ÉÙ»³
¤¤Î¤¦Í¼Êý¡¢ÆþÁ±Ä®¤ÇÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤È·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿1¿Í¤¬»àË´¤·2¿Í¤¬·Ú¤¤¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿
ÆþÁ±·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤Î¤¦¸á¸å5»þ45Ê¬¤´¤í¡¢ÆþÁ±Ä®¾®À¢¸Í¤Î¿®¹æµ¡¤¬¤¢¤ë¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢ÆþÁ±Ä®¤Î57ºÐ¤Î½÷À¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬¸òº¹ÅÀ¤òÄ¾¿Ê¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢º¸¤«¤éÍè¤¿Ä«ÆüÄ®¤Î85ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬±¿Å¾¤¹¤ëÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆþÁ±Ä®¾åÌî¤Î¼«±Ä¶È¾¾¸¶¸ü»Ò¤µ¤ó¡Ê86¡Ë¤¬ÉÂ±¡¤Ø±¿¤Ð¤ì¡¢¤¤Î¤¦¸á¸å8»þ20Ê¬¤´¤í»àË´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤â·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤Ï¡Ö¤³¤Á¤é¤¬ÀÖ¿®¹æ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£