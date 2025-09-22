■これまでのあらすじ
娘のメメがイヤイヤ期になり、洋服へのこだわりが特に強くなった。そこで母親のまろはメメに好きな服を選んでもらって買うことで、着替えを楽しくさせようとする。作戦は成功するが着替えすらも拒否したり、お風呂上がりにパジャマを着ることや髪を乾かすことも拒否する日も。それでも臨機応変に対応するまろだったが、風邪予防のためにドライヤーだけはしたいと思い、延長コードでなんとか髪を乾かすのだった。

■お出かけにパジャマ!?


■パジャマには見えない…


■ほかにもお役立ちアイテムが！

絶賛イヤイヤ期のメメの様子を見ながら、臨機応変に対応していたまろ。しかし、お出かけをしなければいけない日もあって…。そんな日に「パジャマのままがいい！」と言われてしまったら…？

まろが使ったのは、キャラクターコスチューム！　こちらをパジャマ代わりにしたら、お風呂上がりにもすんなり着てくれることも多く、そのままお出かけしても「ザ・パジャマ！」という感じではないからとても役立ったそうです。

それから、エプロンドレスも重宝したのだとか。どんな服を着ていても、上に着ればフリフリドレスに変身！　着脱も簡単な優れものなのです。

子どもが機嫌良くいられれば、親にとってもストレスフリーなお出かけになりますよね！

(まろ)