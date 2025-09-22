22日（月）さわやかな秋晴れ。九州では22日夜から下り坂になるでしょう。

＜22日（月）の天気＞

日本付近は大陸から高気圧に覆われて、広い範囲で晴れています。特に北日本や東日本では秋らしいさわやかな空気になっています。昼間は日差したっぷりで気温が上がりますが、夜は涼しくなりますので服装で上手に調節しましょう。西日本ではまだ暑さが残りますが、日中のムシムシ感はだいぶ和らぎそうです。夜になると九州で雲が多くなり、にわか雨のところがあるでしょう。

＜予想最高気温（前日差）＞

北日本〜関東ではこの時期らしい陽気。東海〜西日本では30℃以上の真夏日になるところもありますが、比較的しのぎやすくなりそうです。

札幌 23℃（＋4）

仙台 25℃（±0）

新潟 27℃（＋2）

東京 28℃（-3）

名古屋 30℃（-2）

大阪 31℃（±0）

鳥取 28℃（±0）

高知 32℃（±0）

福岡 29℃（±0）

＜週間予報＞

■西日本・沖縄

23日（火）は湿った空気の影響で広く雨になり、太平洋側を中心に雨脚が強まる見込みです。24日（水）と25日（木）もくもりや雨のぐずついた天気。26日（金）と27日（土）は晴れて、大阪・高知・鹿児島では33℃くらいまで気温が上がる予想です。沖縄先島諸島では、台風18号の影響で23日（火）にかけて高波に警戒が必要です。

■北日本・東日本

24日（水）まで晴れるところが多いでしょう。25日（木）は前線が通過するため、北日本や北陸で雨・風強まる見込みです。26（金）と27日（土）は広く晴れて、名古屋では34℃くらいまで気温が上がる予想です。28日（日）〜29日（月）は再び北日本や北陸で荒天となり、関東や東海でもくもりや雨になるでしょう。引き続き一日の寒暖差にお気をつけください。