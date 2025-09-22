¹â¶¶ÌÐÍº¡õÀ¶¿å¤ß¤µ¤È¡¢É×ÉØ¤Ç¡ÖLA¡×¥Ý¡¼¥º¡¡¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Þ¤ß¤ì¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹´ÑÀï¤òÊó¹ð¡Ö¸«¤Æ¤Æ¤³¤Ã¤Á¤â¹¬¤»¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥µ¥Ð¥ó¥Ê¤Î¹â¶¶ÌÐÍº¡Ê49¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¤ß¤µ¤È¡Ê33¡Ë¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×ÉØ¤ÇMLB¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¸«¤Æ¤Æ¤³¤Ã¤Á¤â¹¬¤»¡×¹â¶¶ÌÐÍº¡õÀ¶¿å¤ß¤µ¤ÈÉ×ºÊ¤Î¡ÖLA¡×¥Ý¡¼¥º¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡À¶¿å¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç´ÑÀï¡¡¥ª¥ª¥¿¥Ë¤µ¤ó¤Î51¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÏ¢¾¡¡¢¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤Î¥Ð¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¡¢ÉñÂæ¤Ç²¿ÅÙ¤â¶¦±é¤·¤Æ¤ëÃçÎÉ¤·¤ß¤«¤Á¤ã¤ó¤Ë¡¢¶öÁ³¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç²ñ¤Ã¤Æ´¶·ã¤·¤Æ¤¿¤é¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡õµå¾ì¤ÎÂç½ËÊ¡¡Êµï¹ç¤ï¤»¤¿´ñÀ×¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢É×ÉØ¤Ç´ÑÀï¤·¤¿»î¹ç¤Ç¡È¶öÁ³¡É¤Î½ÐÍè»ö¤¬Â¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡É×ÉØ¤Ç¡ÖLA¡×¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤¿Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢´ÑµÒÀÊ¤Ç¤Î³Ú¤·¤²¤ÊÉ×ÉØ2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö2Æü´Ö¡¢¤È¤ó¤À¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Þ¤ß¤ì¤Î¡¢°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡£¿À¡¡¤¿¤Î¤·¤«¤Ã¤¿¡Á¡Á¡×¤ÈËþµÊ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¿ÍÀ¸³Ú¤·¤ó¤Ç¤Æ¡¢¸«¤Æ¤Æ¤³¤Ã¤Á¤â¹¬¤»¡×¡Ö1ËçÌÜLA¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡×¡ÖÀ¨¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«!?ww¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
