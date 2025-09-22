¡ÚÃæ·Ñ¡Û³èÆ°²È¥«¡¼¥¯»á¤ÎÄÉÅé¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ä¸·²üÂÖÀª¤Ç³«ºÅ¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤â½ÐÀÊ
½Æ·â¤µ¤ì»àË´¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¶á¤¤ÊÝ¼éÇÉ¤Î³èÆ°²È¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á¤ÎÄÉÅé¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¤Ç21Æü¡¢¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¤«¤é»³ÅÄ¸µµ¤µ¼Ô¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
ÄÉÅé¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢»ä¤Î¸å¤í¤Ë¤¢¤ë¤³¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ª¤è¤½5»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¡¼¥¯»á¤È¶á¤«¤Ã¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¤Û¤«¡¢¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤Ê¤É¤ÎÃøÌ¾¿Í¤â¿ôÂ¿¤¯½ÐÀÊ¤·¡¢¸·²üÂÖÀª¤¬Éß¤«¤ì¤ëÃæ¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÉÅé¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¡¢7Ëü¿ÍÄøÅÙ¤¬¼ýÍÆ¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²ñ¾ì¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤â´Þ¤á¤ë¤È¡¢20Ëü¿Í°Ê¾å¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥Í¥Æ¥£¥«¥Ã¥È½£¤«¤é¤Î»²²Ã¼Ô
¡ÖÈà¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë4000¥¥í°Ê¾å¡¢Áö¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£¤³¤ÎÃË¤Ï¥Ò¡¼¥í¡¼¤À¡×
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ºÇ¸å¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ï°ìÈÖ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¥«¡¼¥¯»á¤ÏÅ¨ÂÐ¼Ô¤òÁþ¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Î¹¬Ê¡¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤¬»ä¤È¥«¡¼¥¯»á¤È¤Î°ã¤¤¤À¡£»ä¤ÏÅ¨¤òÁþ¤ßÈà¤é¤Î¹¬Ê¡¤Ê¤ÉË¾¤Þ¤Ê¤¤¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×
¤Þ¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢¥«¡¼¥¯»á»¦³²¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¡Ö¶Ëº¸¡×¤Ë¤¢¤ë¤ÈÈóÆñ¤·¡¢ÊÝ¼éÇÉ¤Î·ëÂ«¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤«¤é»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¥«¡¼¥¯»á¤Î»à¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÀ¯¼£Åª¤ÊÊ¬ÃÇ¤Î¿¼¹ï¤µ¤¬²þ¤á¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£