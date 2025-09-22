¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤¬¹ð¼¨¡¡ÂçÊ¬¸©Ï¢¤ÇÅêÉ¼¤Ï¤¬¤È¯Á÷ºî¶È
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤¬22Æü¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢5¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁáÂ®¡¢ÂçÊ¬¸©Ï¢¤Ç¤âÅÞ°÷¤äÅÞÍ§¤Ë¸þ¤±¤ÆÅêÉ¼ÍÑ¤Ï¤¬¤¤ÎÈ¯Á÷ºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã¤ÎÂà¿ØÉ½ÌÀ¤ËÈ¼¤¦¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤¬22Æü¹ð¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸õÊä¼Ô¤ÎÆÏ¤±½Ð¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ï¡¢¸áÁ°10»þ¤«¤éÅÞËÜÉô¤Ç¹Ô¤ï¤ì5¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Ï¢¤Ç¤Ï¡¢¸©Æâ¤ÇÅêÉ¼¸¢¤ò»ý¤ÄÅÞ°÷¤ÈÅÞÍ§¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ1Ëü4538¿Í¤ËÂÐ¤·ÅêÉ¼ÍÑ¤Î±ýÉü¤Ï¤¬¤¤òÈ¯Á÷¤¹¤ëºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷É¼¤ÈÅÞ°÷É¼¤¤¤º¤ì¤â295É¼¤Î ¤¢¤ï¤»¤Æ590É¼¤ÇÁè¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅÞ°÷É¼¤ÏÅê³«É¼ÆüÁ°Æü¤Î10·î3Æü¤Þ¤Ç¤ËÆÏ¤¤¤¿Ê¬¤¬Í¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸©Ï¢¤Ç¤ÏÅê³«É¼Æü¤Î10·î4Æü¤Ë³«É¼ºî¶È¤ò¹Ô¤¤¡¢ÅÞËÜÉô¤Ë·ë²Ì¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£