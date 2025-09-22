ガールズグループ「LE SSERAFIM（ル セラフィム）」がファッション通販サイト「ZOZOTOWN」20周年記念音源を26日に発表する。韓国メディアが報じた。所属するソースミュージックが22日「26日午後1時に記念音源を発表します。関連フェスティバルにも参加する予定」と明かした。

韓国メディアのディスパッチは22日「ZOZOTOWNは、現地最大のオンラインファッションプラットフォームで、今年で設立20周年を迎えた。これを祝うためにアーティストたちとの音楽協業を計画した」と伝えた。

また同メディアは「LE SSERAFIMは、YOASOBIと『the NOISE』をコラボする予定だ。YOASOBIの『夜に駆ける』をサンプリングした曲。原曲を自分なりのやり方で消化する。シティポップとY2Kスタイルを加え、幻想的な雰囲気の上にLE SSERAFIMの音色が調和し、新しく生まれ変わった」と説明した。

ZOZOTOWNフェスティバルにも参加する予定。来月13日にKアリーナ横浜で開かれる「ZOZOFES」に参加する予定だ。すでにワールドツアーの一環として日本公演を実施し、約11万観客を集めた。11月には東京ドームでコンサートを開く。