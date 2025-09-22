Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¡ß¿ûÀ¸¿·¼ù¡ß°ËÆ£½ß»Ë¡ß¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò Æ£¸¶¾æ°ìÏº¤¬¼ç±é¤Ë¡¡¡Ø¤«¤Ð¤ó²°¤ÎÁêÂ³¡ÙÏ¢¥É¥é²½
¡¡ÅÄ·¼ÂÀ¡¢¿ûÀ¸¿·¼ù¡¢°ËÆ£½ß»Ë¡¢Æ£¸¶¾æ°ìÏº¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW ÃÓ°æ¸Í½á¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ø¤«¤Ð¤ó²°¤ÎÁêÂ³¡Ù¡×¤¬¡¢WOWOW¤Ë¤Æ12·î¤ËÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡ÈÍýÁÛ¤Î¸½¾ì¤Å¤¯¤ê¡É¤È¤Ï¡©¡¡ÀèÇÚ¤¿¤Á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬ÊÑ²½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë
¡¡1998Ç¯¤Ë¡Ø²Ì¤Ä¤ëÄì¤Ê¤¡Ù¤Ç¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¸å¡¢»ÍÈ¾À¤µª°Ê¾å¤â¡ØÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡Ù¥·¥êー¥º¡¢¡Ø¶õÈô¤Ö¥¿¥¤¥ä¡Ù¡ØÌ±²¦¡Ù¡Ø²¼Ä®¥í¥±¥Ã¥È¡Ù¡Ø¥ëー¥º¥ô¥§¥ë¥È¡¦¥²ー¥à¡Ù¤È¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¨¥ó¥¿¥áºîÉÊ¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¿ÃÓ°æ¸Í½á¡£ËÜºî¤Ï¡¢¤½¤ÎºîÉÊÀ¤³¦¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Ê¤«¤Î2005Ç¯¤«¤é2008Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÈ¯É½¤·¤¿6¤Ä¤ÎÃ»ÊÔ¤«¤é¤Î4ÊÓ¡Ê¢¨¡Ø¤«¤Ð¤ó²°¤ÎÁêÂ³¡Ù½ê¼ý¡Ë¤ò±ÇÁü²½¤¹¤ë1ÏÃ´°·ë¤Î¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¥É¥é¥Þ¡£
¡¡ÅìµþÂè°ì¶ä¹Ô¤Ë¶Ð¤á¤ë±ÊÅç¿µ»Ê¡ÊÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¡Ë¤¬¡¢²ñ¼Ò¤¬ÅÝ»º¤·Ï©Æ¬¤ËÌÂ¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«±©¿¶¤ê¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê¿À¼¼ÅÅµ¡¤Î¸µ¼ÒÄ¹¡¦¿À¼¼É§°ì¤ò¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤«¤é¿¿Áê¤òÄ´¤Ù¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡Ö½½Ç¯ÌÜ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¡£¿·¿Í¤Î¹Ô°÷¡¦»³ÅÄ°ì¡Ê¿ûÀ¸¿·¼ù¡Ë¤¬¡¢½é¤á¤ÆÃ´Åö¤È¤Ê¤Ã¤¿»ñ¶â·«¤ê¤Ë¶ìÀï¤¹¤ëÅÚ²°Å´¾¦¤Î½÷¼ÒÄ¹¡¦ÅÚ²°Ç¯»Ò¤ò»Ù¤¨¤è¤¦¤ÈËÛÁö¤¹¤ë¡Ö³©¤Î¤´¤È¤¯¡×¡£µþÉÍ¶ä¹Ô¤«¤éÍ»»ñ¤Î¸«Á÷¤ê¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿°õºþ²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¡¦¾®Åç¼éÃË¤¬ÆÈÎÏ¤Ç5ÀéËü±ß¤â¤ÎÍ»»ñ¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤³¤È¤Ëµ¿Ç°¤òÊú¤¤¤¿Í»»ñ²ÝÄ¹¡¦ËÌÂ¼Í³µªÉ§¡Ê°ËÆ£½ß»Ë¡Ë¤¬¡¢¤½¤Î»ñ¶â·«¤ê¤Î¿¿Áê¤òÄ´¤Ù¤ë¡Ö¥»ー¥ë¥¹¥Èー¥¯¡×¡£¡Ö¾¾ÅÄ¤«¤Ð¤ó¡×¤Î¼ÒÄ¹¡¦¾¾ÅÄµÁÊ¸¤¬µÞ»à¤·¡¢°ä¸À¾õ¤Ë¤Ï²ñ¼Ò¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¼¡ÃË¤Î¶Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²È¶È¤ò·ù¤¤¹Ô°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¹ÃË¤ÎÎ¼¤Ë²ñ¼Ò¤ÎÁ´³ô¤ò¾ù¤ë¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Î¼¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÌ«¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Î¿¦°÷¡¦¾®ÁÒÂÀÏº¡ÊÆ£¸¶¾æ°ìÏº¡Ë¤ÎÊ³Æ®¤òÉÁ¤¯¡Ö¤«¤Ð¤ó²°¤ÎÁêÂ³¡×¤ÎÁ´4ÏÃ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤Î4ÊÓ¤È¤â¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÆ¯¤¯ÃË¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¼Ò²ñ¤Ç·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤¹¤Ù¤Æ¤¬Êú¤¨¤ë¡È¶ìÇº¤È³ëÆ£¡É¡¢¡È¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê´õË¾¡É¤¬¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Âè1ÏÃ¡Ö½½Ç¯ÌÜ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤Ï¡Ø¥·¥ã¥¤¥í¥Ã¥¯¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¡Ù¤ÎÁ°Ç¯¡¢Âè3ÏÃ¡Ö¥»ー¥ë¥¹¥Èー¥¯¡×¤Ï¡Ø¶õÈô¤Ö¥¿¥¤¥ä¡Ù¤È¤Û¤ÜÆ±»þ´ü¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡Ä®ÅÄ¤Ï¡Ö½½Ç¯ÌÜ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¡¢¿ûÀ¸¤Ï¡Ö³©¤Î¤´¤È¤¯¡×¡¢°ËÆ£¤Ï¡Ö¥»ー¥ë¥¹¥Èー¥¯¡×¡¢Æ£¸¶¤Ï¡Ö¤«¤Ð¤ó²°¤ÎÁêÂ³¡×¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¶õÈô¤Ö¥¿¥¤¥ä¡Ù¡ÊWOWOW¡Ë¡¢¡Ø¥·¥ã¥¤¥í¥Ã¥¯¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¡Ù¡ÊWOWOW¡Ë¤Ê¤É¤ÎÁ°ÀîÍÎ°ì¡£¡Ø¥³ー¥É¡¦¥Ö¥ëー -¥É¥¯¥¿ー¥Ø¥ê¶ÛµÞµßÌ¿-¡Ù¥·¥êー¥º¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥¢¥ó ¥·ー¥º¥ó2¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÎÀ¾±ºÀµµ¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£
¢£¥³¥á¥ó¥È¡¦Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¡Ê¡Ö½½Ç¯ÌÜ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×±ÊÅç¿µ»ÊÌò¡ËÃÓ°æ¸Í½á¤µ¤ó¤ÎÂçÀÚ¤ÊºîÉÊ¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¾±ºÀµµ´ÆÆÄ¤È¤Ï¡Ø¥Õ¥£¥¯¥µー¡Ù°ÊÍè¡¢ºÆ¤Ó¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°áÁõ¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢¤è¤ê¿¼¤¯Êª¸ì¤ËË×Æþ¤Ç¤¤½¤¦¤À¤Í¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢´é¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤âÂ¿¤¯¡¢¸½¾ì¤Î¶õµ¤¤â¤¹¤Ç¤Ë²¹¤«¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜºî¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥êーÍ×ÁÇ¤òÌ£¤ï¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢²ÈÂ²¤Îå«¤ä¿Í¤Î¾ð´¶¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤¿ºîÉ÷¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿¿Ùõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Ë¤«¤ÊÀ¤³¦¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¿ûÀ¸¿·¼ù¡Ê¡Ö³©¤Î¤´¤È¤¯¡×»³ÅÄ°ìÌò¡ËÃÓ°æ¸Í½á¤µ¤ó¸¶ºî¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¡ª¤·¤«¤â¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤À¡ª¤ÈÀ¨¤¯´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬°î¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤ËÀµÄ¾¼«Ê¬¤ËÌ³¤Þ¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ÆÆÄ¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤ä¶¦±é¤¹¤ëÁÇÅ¨¤ÊÀèÇÚÊý¤Î¤ªÌ¾Á°¤ò»Ç¤Ã¤¿»þ¤Ë¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤ÈÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âìÔÂô¤ÊÊý¡¹¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÂçÁ¥¤Ë¾è¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é¤Ë´èÄ¥¤ë¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£º£ºî¤Ç¤Ï¶ä¹Ô°÷¤È¤¤¤¦½é¤á¤Æ¤Î¿¦¶È¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æü¾ï¤Î°ìÉô¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëµÓËÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Î©¾ì¤ä¿¦¼ï¤Ï°ã¤¨¤É¡¢¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÉôÊ¬¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Î½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡¢Âè2ÏÃ¡Ø³©¤Î¤´¤È¤¯¡Ù¡¢¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡ª
¡¦°ËÆ£½ß»Ë¡Ê¡Ö¥»ー¥ë¥¹¥Èー¥¯¡×ËÌÂ¼Í³µªÉ§Ìò¡Ë¤³¤ÎÅÙ¡¢ÃÓ°æ¸Í½á¤µ¤ó¤Î¸¶ºî¡Ö¤«¤Ð¤ó²°¤ÎÁêÂ³¡×¤Î°ìÊÔ¡¢¡Ö¥»ー¥ë¥¹¥Èー¥¯¡×¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶ä¹Ô¡¢Ä®¹©¾ì¤È¤¤¤¦¡¢³§¤µ¤ó¤È¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤µ÷Î¥´¶¤ÎÃæ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡¢½Å¸ü¤Ê¥ß¥¹¥Æ¥êー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£1»þ´Ö¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¦Ã»¤¤¼Ü¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÃÓ°æ¸Í¤µ¤ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä¡¢¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤Î¶ÛÇ÷´¶¤äÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤ªÅÁ¤¨½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»£±Æ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼ç¿Í¸ø¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤Û¤Ü¡¢Á´¤Æ¤Î¥·ー¥ó¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢ÌÜ¤ÎÎ¥¤»¤Ê¤¤¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¦Æ£¸¶¾æ°ìÏº¡Ê¡Ö¤«¤Ð¤ó²°¤ÎÁêÂ³¡×¾®ÁÒÂÀÏºÌò¡ËWOWOW Ï¢Â³¥É¥é¥ÞW ÃÓ°æ¸Í½á¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ö¤«¤Ð¤ó²°¤ÎÁêÂ³¡×¤Î4ÏÃ¡Ö¤«¤Ð¤ó²°¤ÎÁêÂ³¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡¢¾®ÁÒÂÀÏºÌò¤ÎÆ£¸¶¾æ°ìÏº¤Ç¤¹¡ªº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Î¿®¶â¥Þ¥ó¤ÎÌò¤Ç¡¢¥»¥ê¥Õ¤Î¸À¤¤²ó¤·¤äÀìÌçÍÑ¸ì¤Ê¤É¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤Ç¤Ï"ÁêÂ³"¤¬¼´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾®ÁÒÂÀÏº¤ÎÀµµÁ´¶¤ä¿Í¤È¤Î²¹¤«¤ß¤Ê¤É¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£º£²ó¤ÎÌò¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Çº£¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Æ£¸¶¾æ°ìÏº¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£À§Èó¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î´é¤È¤Ï°ã¤¦»Ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª
¡¦ÃÓ°æ¸Í½á¡Ê¸¶ºî¼Ô¡Ë¡Ø¤«¤Ð¤ó²°¤ÎÁêÂ³¡Ù¤Ï¡¢·è¤·¤Æ·ìÍ¯¤ÆùÌö¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥±ー¥ë¤ÎºîÉÊ¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë²¼Ä®¤Î¡¢°ì¸«¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿Æü¾ï¤ËÀø¤à¿Í¤Î±Ä¤ß¤òÉÁ¤¡¢¤è¤ê»ä¤¿¤Á¤Î¿È¶á¤ÊÌäÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿ºîÉÊ½¸¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸¶ºî¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¡¢¥É¥é¥Þ¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Æ¡¢±ÇÁü¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤Ê¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤ò»Ü¤·¡¢¥¹¥Èー¥êー¤ò±ÇÁü²½¤·¤¿¤Î¤«¡£»ä¤â»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¡¢³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë