【9月22日〜9月28日】私たちが調子よく過ごすための12星座占い＜全体運・金運・ラッキー食材＞
今週も調子よく過ごしたいですね。12星座別に今週の運勢をお伝えします。おすすめのラッキー食材もチェックを！ さて、2025年9/22〜2025年9/28の運勢は…？
■◆2025年9/22〜2025年9/28のおひつじ座(3/21〜4/19)の運勢とラッキー食材は？
今週は買い物に出かけると運気が上がります。特に欲しいと思った物は迷わずに買ってしまっても大丈夫。いつもは家計を気にして我慢していたとしても、この期間に買えば長く愛用できる物になる可能性が高いでしょう。
あなたの努力が報われる週。そのためにやりたかったことを実行に移すことができます。特に金運につなげるには、資格取得やセミナーの参加、交流会への参加などにチャレンジしてみましょう。また、買いたいと思うような物がある場合にはすぐに買うと吉。今週は何事にも積極的に挑戦する気持ちを忘れないようにしてください。
＜仕事運＞
チャレンジしたことが報われる週。やりたかったことに挑戦してみると、スムーズに実現します。なかなかできないと思っていたようなことでも、今週はできるようになっている可能性が高いです。しかし、あれこれと目移りしてよそ見をしたくなるかもしれませんので気をつけてください。積極的な気持ちを前面に押し出しながら仕事をしましょう。
ラッキー食材▶はるさめ
■◆2025年9/22〜2025年9/28のおうし座（4/20〜5/20）の運勢とラッキー食材は？
今週はあなたの魅力が輝く時期。自分磨きをすると自分でも満足の結果が得られます。ダイエットの効果が出やすい時期でもあるので、歩く距離を増やしたり、階段を使うようにするなど、生活の中にちょっとした運動を取り入れて。
＜金運＞
金運に関する勉強をきちんと行う週です。資金運用や投資について今まで疑問に思いながらも何も勉強してこなかったことを本格的に勉強するのにふさわしい週です。本を読んだり、ネットなどで調べたりしながら、資金運用について考えてみましょう。また、フリマやネットなどでの掘り出し物も期待できます。今週は堅実にお金について考えるようにしましょう。
＜仕事運＞
魅力が光る週。しかし、そのためにあなたに対する期待が大きくなってしまいそうです。職場ではあなたが今まで取り組んだことのないような仕事を任されたり、大きなプロジェクトの責任者に抜擢されるでしょう。学校では生徒会長やクラス長などの大きな任務を請け負うことになるかもしれません。大きなプレッシャーを感じても、引き受けてみましょう。
ラッキー食材▶里いも
■◆2025年9/22〜2025年9/28のふたご座（5/21〜6/21）の運勢とラッキー食材は？
今週は楽しみを優先してしまいがちな時期。少し家族のことを忘れて思い切り遊びたくなってしまうかもしれません。羽目を外すと後悔しかねないので、自分の行動には注意しましょう。慎重さを忘れなければトラブルを防止できます。
＜金運＞
常に先を読む姿勢が金運を上昇させます。近い将来ではなく、遠い未来のことを予想しながら先行投資を行うとよいでしょう。そのためには情報収集をしなくてはなりません。インターネットや専門誌などで投資に関する情報を集めたり、身近な人で投資に詳しい人がいたら、アドバイスを求めてみましょう。有益な情報が得られるかもしれません。
＜仕事運＞
責任ある仕事を任される週です。あなたの責任感のある態度が評価され、職場や学校で大きな仕事のリーダーとして期待されそうです。いつもは弱気になっている人でも、今週は強気の姿勢が幸運を呼びますので、自信を持って引き受けましょう。多くの人たちがあなたの活躍を期待しています。周囲のあなたに対する評価を上げる絶好の機会です。率先してチャレンジしてみましょう。
ラッキー食材▶ほうれん草
■◆2025年9/22〜2025年9/28のかに座（6/22〜7/22）の運勢とラッキー食材は？
今週は直感が冴え渡る時期。嫌な予感が当たりやすいので、気分が乗らないときは無理をしないこと。そうすれば直感を味方につけて嫌な出来事を回避できるでしょう。のんびりしたいと思ったら、なるべく家で過ごすと幸運が訪れます。
＜金運＞
今週の金運面は良好です。知り合いや恋人から有益な副業のアドバイスをもらえるかもしれません。雑誌や新聞を読んでいるときに、あなたの興味のあったアルバイトに関する情報が得られるかもしれません。時給なども予想以上に良い可能性もありますので、応募してみるのもよいでしょう。せっかくのチャンスを逃さないように気をつけましょう。
＜仕事運＞
ひとりで過ごすと充実感を得られる週です。仕事も数人でやる仕事ではなく、ひとりでコツコツと進める仕事を中心に作業をするようにしましょう。飲み会やパーティーなどはできるだけ避けて、今週は早めに帰宅してください。ひとりでゆっくりとくつろぐ時間を多くとれば、疲れが取れ、やる気も湧いてくるでしょう。
ラッキー食材▶レタス
■◆2025年9/22〜2025年9/28のしし座（7/23〜8/22）の運勢とラッキー食材は？
今週はひとりで過ごす時間が欲しくなりそう。そんなときに無理して家族と行動を共にしても、息苦しくなってしまうでしょう。短時間でもいいので、ひとりの時間を作って。上手く気分転換すれば、家族との時間も楽しいものになります。
＜金運＞
今週は金運に関しては特に大きな問題は起こりません。しかし、計画になかった買い物をしてしまいそうです。外出先で気に入った商品を見て、どうしても欲しくなってしまったり、仕事が忙しいにも関わらず、なんとなく体を動かしたくなり、スポーツクラブに入会してしまうというようなことが起こりそう。何かを購入するときは計画的に、また、何か始める前に、本当にそれができるかどうかをよく考えましょう。
＜仕事運＞
今週は器用に物事を進めることができます。不安に思っていた事柄が急に解決したり、疑問に思っていたことの答えを見出したり、諦めかけていたことに希望がもてたりといった出来事が続きます。仕事面では、それまであまり進まなかったことが突然スムーズに動きそうです。自信を持って進めるようにしましょう。
ラッキー食材▶厚揚げ
■◆2025年9/22〜2025年9/28のおとめ座（8/23〜9/22）の運勢とラッキー食材は？
今週は臨時収入が期待できるとき。思いもよらぬ場面でお金が入ってきて、家計にとって大きなプラスになるかもしれません。余裕ができてもお金の使い道は慎重に考えて。しっかり計画を立てることで生活が豊かになります。
＜金運＞
努力が形になって現れる週です。今まで投資をしていた人は大きな見返りがあるでしょう。また、思いがけない臨時収入を得ることができるかもしれません。今週は大胆な発想が湧いてきますので、今まではあまり考えなかったような投資を考えてみるのもよいでしょう。あまり興味のなかったような資金運用について有益な情報が得られたり、投資のプロからアドバイスを受けることができるかもしれません。
＜仕事運＞
努力が実を結ぶとき。特に仕事の面では今までの努力が報われて大きな成果が得られるでしょう。新しい契約を結ぶことができたり、大きな取引が成功する可能性もあります。学生の場合は、コツコツと勉強してきたことが試験の成績となって表れます。苦手な科目が克服できたり、難しいと思っていた問題がすらすら解けるようになります。周囲の人からもあなたの実力が認められ大きな自信となります。臨時収入も期待できそうです。
ラッキー食材▶トマト
■◆2025年9/22〜2025年9/28のてんびん座（9/23〜10/23）の運勢とラッキー食材は？
今週はあなたの能力が発揮されるとき。いつもは時間がかかっていたようなことも、あっという間に終わって余裕ができるかもしれません。そんなときは自分の好きなことで気分転換するのがおすすめ。さらにやる気が生まれそうです。
＜金運＞
安定した金運です。今週は資金作りに最適の時期なので、今やっている仕事以外にも副業を考えてみたり、何か新しい資金運用を考えるのもよいでしょう。自己投資にもツキがあります。スキルアップのための資格取得の勉強や語学の勉強を始めると長く続けることができます。また、仕事を戦略的に行うことで、それが金運に繋がることもありそうです。あなたの意欲が金運に結びつく週です。
＜仕事運＞
あなたの能力を思う存分発揮できるときです。仕事や勉強は戦略を練って取り組むと今まで以上の効果が期待できます。資金作りや自己投資をするのにも良い時期です。今週のあなたは自信を持つことで運気が上昇します。何事に対しても、勇気を持って意欲的に取り組むようにしましょう。あなたが積極的に動くことによって、仕事運も上昇していきます。
ラッキー食材▶水菜
■◆2025年9/22〜2025年9/28のさそり座（10/24〜11/22）の運勢とラッキー食材は？
今週はひとりで過ごす時間を大切にすると運気が上昇するでしょう。あなたの感情に波が生じやすい時期なので、無理して家族サービスしようとする必要はありません。ストレスをためてしまう前に自分を労るようにすると家庭運も安泰に。
＜金運＞
今週は不調です。あなたの元に怪しい儲け話が舞い込んでくる可能性があります。甘い誘惑に負けないように気をつけてください。特に大勢の人が集まる場所ではあなたにうまい儲け話が入る可能性があります。今週のあなたは冷静に判断ができないので、断るようにしましょう。どうしてもその話を聞いてみたい場合は、来週以降にすると危険を回避することができます。今週はできるだけひとりの時間を大切にしてください。
＜仕事運＞
今週はひとりの時間を大切にしましょう。大勢の人の中ではストレスを感じることが多くなりますので、できるだけ早めに帰宅するようにしましょう。今まで見たいと思っていた映画を見たり、本を読んだり、音楽を聴いたりしながら、ゆっくり過ごすとリラックスすることができます。ひとりの時間が明日からの仕事へのパワーの源になります。
ラッキー食材▶かじき
■◆2025年9/22〜2025年9/28のいて座（11/23〜12/21）の運勢とラッキー食材は？
今週は将来について考えるとよいでしょう。老後の計画を立てることで、現在の自分が何をすべきかが見えてきそう。不安を感じたら家族に相談するのが吉。そうすれば明るい気持ちで将来を見通すことができて、家族との絆も深まります。
＜金運＞
お金に関しての計画を立てるとよいでしょう。今現在どのぐらいの財産があり、収入はどれぐらいか。あるいは人生設計も含めて将来的に収入をどう増やしていくのか、投資や資産運用をどのようにしていくのか、ということを考えてみましょう。学生の場合には、お小遣いの使いかたを計画的にするためにお小遣い帳をつけてみてください。お金に対する考え方が変わります。
＜仕事運＞
未来に希望が持てる週。将来のことを真剣に考えると、自分の未来に希望を見出すことができそうです。近い未来のことではなく、10年後、20年後のことを具体的に考えてみましょう。自分のやりたいことをノートに書き出してみるのもよいでしょう。将来について考えることで、仕事に対する姿勢も変わってきます。夢を見ながら一週間を過ごしてみましょう。理想を追いかける大切さに気づくでしょう。
ラッキー食材▶切り干し大根
■◆2025年9/22〜2025年9/28のやぎ座（12/22〜1/19）の運勢とラッキー食材は？
今週は出会いに恵まれるので、機会があったら積極的に人と関わるようにして。あなたの生活に有益なアドバイスをくれるような人と知り合える可能性も。経験が豊富な人に出会うことも考えられるので、交流を通して生活が楽になるかも。
＜金運＞
出会いが金運を高める週です。積極的にいろいろな人と出会うことによって、金運に関する情報が舞い込んでくるでしょう。また、意外な出会いが金運に結びつく可能性もあります。財テクの成功話を聞いたり、投資に関するアドバイスなども聞くことができそうです。また、成功者の話を聞くと参考になるでしょう。今週は出会いを大切にして吉。
＜仕事運＞
順風満帆な一週間となるでしょう。何をしていても順調に進みます。仕事や勉強も気持ちよくこなすことができます。また、予想以上の実績を上げることができたり、思ったよりも高い得点を取れたりするでしょう。そのために精神的にもゆとりが生まれ、表情が明るくなります。あなたの明るくて前向きな姿勢を魅力的だと感じる人が増えるでしょう。笑顔を忘れずに行動して吉。
ラッキー食材▶とりもも肉
■◆2025年9/22〜2025年9/28のみずがめ座（1/20〜2/18）の運勢とラッキー食材は？
今週は周りが見えなくなってしまうかもしれません。自分がやりたいという気持ちが先行して、家族や親しい人の意見を無視することも。けんかなどのトラブルにつながる可能性もあるので、何か計画を立てたいと思ったら誰かに相談して。
＜金運＞
金運は上昇中。今週は将来的な視点でお金の運用を考えましょう。貯金をする場合には、月々決まったお金を貯金するための口座を開きましょう。また、家計簿などを付けると、月々のお金の流れをきちんと把握できるので、将来のことを真剣に考えるきっかけにもなります。数年後に余裕のある生活を送るためにも、今から準備をしておきましょう。
＜仕事運＞
今週は多くの人に頼られる週となります。仕事では大きな責任のある企画などを頼まれたり、部下をまとめながら仕事を進めるように依頼される可能性もあります。学生は、クラスの中で大きなイベントの責任者として抜擢されるかもしれません。今週は教養を深めることに興味があるので、いろいろな本を読んで教養を磨くようにしましょう。
ラッキー食材▶レモン
■◆2025年9/22〜2025年9/28のうお座（2/19〜3/20）の運勢とラッキー食材は？
今週は人間関係で問題が起こりやすいでしょう。家族があなたの行動を制限しようとするなど、誰かに干渉されるかもしれません。そんなときはしっかり自分の気持ちを伝えて。話し合う姿勢でいれば穏便に解決できる可能性が上がります。
＜金運＞
下降気味の人間関係が金運に影響しそうです。あなたが信頼していた人から裏切られて、何か大きな不信感に繋がるかもしれません。ビジネス上のパートナーがいる人は、今週はその関係についてみつめなおす必要があるかもしれません。今の時期を焦らずにじっくりと過ごせば、来週以降は少しずつ金運も回復してくるでしょう。がんばってきたことがある人はそれが形になって返ってくるときでもありますので、昇給の話がでることもある週です。
＜仕事運＞
人間関係でトラブルが発生する可能性があります。職場や学校であなたのいろいろなことに口出しをしてくる人が現れるかもしれません。仕事をしていても邪魔が入ったり、作業の進行を妨げられたりして、ストレスがたまってしまうかもしれません。今週はひとりの時間を大切に。リラックスする時間を大切にすれば、少しずつ運気は回復して、来週から元気に仕事に取り組めます。
ラッキー食材▶魚肉ソーセージ
ラッキー食材をチェックして、今週も調子よくすごせますように。
みなさん、健康に気をつけて頑張っていきましょう！
