安定走行と軽量設計を両立。国内メーカーならではの安心感が魅力の【シフレ】スーツケースがAmazonで販売中！
旅の荷物が増えても安心！拡張機能で容量アップできる【シフレ】のスーツケースがAmazonで販売中！
双輪キャスターを搭載。凹凸の多い路面でも、スムーズでしっかりとした走行が可能に。双輪のキャスターにすることで歩行時の安定感もプラスする。軽やかな安定走行が可能。拡張ジッパーを開けば、容量が大幅アップ! 帰りに荷物が増えても安心の機能つき。国内メーカーシフレ社製で購入後のサポートも万全となっている。
容量36〜43Lに対応する拡張式設計で、旅行先で荷物が増えても安心して使える機能的なキャリーケースになっている。
双輪キャスターを採用し、凹凸のある路面でもスムーズな走行が可能で、安定した移動をサポートしている。
本体重量は約3.2kgと軽量ながら頑丈な作りで、長時間の移動や女性の持ち運びにも配慮されている。
国内メーカー製で1年間の保証付き。旅行や出張をより快適で安心なものにするサポート体制が整っている。
