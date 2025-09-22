Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が自身のInstagramのストーリーズを更新。シックな衣装のオフショットを公開した。

■大森元貴の投稿に「とあるミセスの撮影とは」「気になる」「解禁楽しみ」の声

大森は「とあるミセスの撮影のときの」というコメントとともに1枚の写真を公開。白い背景の前に、黒縁メガネをかけ、黒のダブルのジャケットを纏った大森が立ち、落ち着いた表情で遠くを見つめている。モノクロで撮影されており、シンプルながらも洗練された雰囲気が漂う1枚だ。

ファンからは「このもっくん好きすぎる」「美」「色気増し増し」「かっこよすぎて頭抱えた」「顎のラインがすごくシュッとしてる」「黒縁メガネのもっくんほんと好き」といった声の他、“とあるミセスの撮影”という言葉にも注目が集まっており、「とあるミセスの撮影とは」「気になる」「解禁楽しみ」など、多くの反響が寄せられている。

