こりゃ即買いかもーーッ♡【3COINS】可愛い！ 使える！「ミニコスメチャーム」

バッグにちょこんと付けられる、【3COINS（スリーコインズ）】のバッグチャーム型コスメに注目！ 可愛い容器のデザインに加えて、スキンケア、カラーメイクアップ、フレグランスまで揃う充実のラインナップなんです。今回は、思わず全色揃えたくなるようなカラーメイクアップアイテムをピックアップしました。 外出先でのメイク直しやお泊りにも便利に使えそうな「ミニコスメチャーム」は、見つけたら即買いしたくなるかもしれません。

立体的な顔立ちを演出するクリームハイライト

【3COINS】「ミニクリームハイライト／and us」\660（税込）

最初にご紹介するのは、立体的な顔立ちを演出するために使える、クリームタイプのハイライト。クリームタイプなので粉落ちせず、ツヤを出したい部分に指で軽くなじませれば自然な立体感と抜け感が演出できます。「PK」、「BE」、「CORAL」と肌色や仕上がりイメージに合わせて選べる3色展開です。

チークもリップもこれだけでOK！

【3COINS】「リップ&チーク／and us」\550（税込）

リップとチークを同色で揃えた、統一感のあるメイクが好みという人もいるはず。そんな人は、リップカラーとチークカラーを兼ね備えているこちらがおすすめ。そうでない人も、外出先で頬や唇に赤みを足したい時に便利に使えそうです。カラーは、「FIG」、「ORBE」、「TERAKOTTA」、「PK」の4色展開。どれも肌なじみが良さそうで、秋らしいこっくりとした色合いです。ころんと丸い容器にも乙女心をくすぐられそう。

あざと可愛い目元をつくるグリッターライナー

【3COINS】「ミニグリッターライナー／and us」\550（税込）

キュートなハート型のチャームがついたこちらは、細いペンタイプの目元用グリッターです。まぶたや涙袋にさり気なくラメをのせ、あざと可愛い目元を狙ってみませんか。バッグに付けていても違和感なく馴染む可愛いデザインは、手持ちのバッグすべてに付けておいて、いつでも持ち歩きたくなるかも。カラーは、「IVPK」、「BE」の2色展開です。

気分で使い分けたい色 & 質感が勢ぞろい！

【3COINS】「ミニアイシャドウパレット／and us」\770（税込）

ベースとして使えるマットカラー、ラメがきらめくグリッター、上品なツヤ感を演出するパール系のカラー2色という、捨て色なしと言えそうな4色がセットになったアイシャドウパレットも登場。こちらも、バッグに付けられるミニサイズです。ラインナップは、「BE」、「ROSE」、「PEACH」、「PKBE」という4種類。ピンク系からベージュ系を中心としたカラーバリエーションで、どれを選んでも上品メイクが叶いそう。

writer：内山友里