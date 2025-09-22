¥·¥ê¡¼¥ºÊÌ¤Ç¡ÖiPhone 16¡×¤¬¶¯¤¤¡ª¡¡2025Ç¯8·î¤Î¥¹¥Þ¥Û¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¡¡2025/9/22
¡¡¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×2025Ç¯8·î¤Î·î¼¡½¸·×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¥·¥ê¡¼¥ºÊÌ¤Î¼ÂÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°Ì¡¡iPhone 16¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
2°Ì¡¡iPhone 16e¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
3°Ì¡¡Pixel 9a¡ÊGoogle¡Ë
4°Ì¡¡iPhone 15¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
5°Ì¡¡Galaxy A25 5G¡ÊSAMSUNG¡Ë
6°Ì¡¡arrows We2¡ÊFCNT¡Ë
7°Ì¡¡Pixel 8a¡ÊGoogle¡Ë
8°Ì¡¡Galaxy S25¡ÊSAMSUNG¡Ë
9°Ì¡¡AQUOS sense9¡Ê¥·¥ã¡¼¥×¡Ë
10°Ì¡¡Xperia 10 VI¡Ê¥½¥Ë¡¼¡Ë
¡ö¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¥Ñ¥½¥³¥óËÜÂÎ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤òËèÆü¼ý½¸¡¦½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ëPOS¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¹Æ¬»Ô¾ì¤ÎÌó4³ä¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
