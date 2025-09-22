¡Ö¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤â¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¥Ñ¥ê¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½ÀÆ» ×¢À¥½ç»ÒÁª¼ê¤¬Çë»Ô¤Ç¹Ö±é
»³¸ý»Ô½Ð¿È¤Ç¥Ñ¥ê¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½÷»Ò½ÀÆ»¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È×¢À¥½ç»ÒÁª¼ê¤Î¹Ö±é²ñ¤¬20Æü¡¢Çë»Ô¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Çë»Ô¤ÎÊ¡±É¾®Ãæ³Ø¹»¤Ç³«¤«¤ì¤¿¹Ö±é²ñ¤Ë¤Ï»ùÆ¸¤ÈÀ¸ÅÌ¡¢¤½¤·¤ÆÊÝ¸î¼Ô¤Ê¤É¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½60¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»³¸ý»Ô¾®·´½Ð¿È¤ÇµîÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÆüËÜ¤Î½÷»Ò½ÀÆ»¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿×¢À¥Áª¼ê¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢É×¤Î¹À¥Íª¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¼«Ê¬¤Î¿È¤Ë¾ã³²¤¬µ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£Æüº¢¤«¤é¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤â¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È»²²Ã¼Ô¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖËÍ¤â¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ä¼ñÌ£¤ò¤â¤Ã¤ÈÅØÎÏ¤·¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡Ö¤¤¤Ä¼«Ê¬¤¬¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤éÆü¡¹º³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¤â´¶¼Õ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ê×¢À¥½ç»ÒÁª¼ê¡Ë
¡Ö¶â¥á¥À¥ë¤ò³Í¤Ã¤Æ´èÄ¥¤êÂ³¤±¤ë¤Ë¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È¼Â´¶¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â¾Íè´èÄ¥¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤ÎÆü¤Ï×¢À¥É×ÉØ¤¬½ÀÆ»¤òÈäÏª¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤ÏÀ¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Îµ»¤ò´¿À¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£