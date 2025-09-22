º´Æ£Î¶Ç·²ð¤Ï£·ÈÖ¡£10ÈÖ¤Ï¡© U-20WÇÕ¤ËÎ×¤àÁ¥±Û¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÇØÈÖ¹æ¤¬È¯É½¡ª ²¤½£ÁÈ¤Î¾®¿ù·¼ÂÀ¤Ï£³ÈÖ
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï£¹·î22Æü¡¢U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ËÎ×¤àU-20ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÇØÈÖ¹æ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡10ÈÖ¤òÇØÉé¤¦¤Î¤ÏÂç´ØÍ§æÆ¡£AÂåÉ½¤ÇWÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤â·Ð¸³¤·¤¿º´Æ£Î¶Ç·²ð¤Ï£·ÈÖ¡¢ÃíÌÜ¤Î²¤½£ÁÈ¤Î¾®¿ù·¼ÂÀ¤Ï£³ÈÖ¤À¡£
¡¡Âç²ñ¤Ï¥Á¥ê¤Ç³«ºÅ¡£Á¥±ÛÍ¥Â¢´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¼ã¤ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×A¤Ç27Æü¤Ë¥¨¥¸¥×¥È¡¢30Æü¤Ë¥Û¥¹¥È¹ñ¤Î¥Á¥ê¡¢10·î£³Æü¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡ÂçÉñÂæ¤ËÄ©¤àÁ¥±Û¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥ê¥¹¥È¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
GK
£±ÃæÂ¼·½Í¤¡ÊÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡Ë
12¥Ô¥µ¥Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ì¹¬ÅßËÙÈø¡ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡Ë
21¹ÓÌÚÎ°°Î¡Ê¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë
DF
£²ÇßÌÚ¡¡Îç¡ÊFCº£¼£¡Ë
£³¾®¿ù·¼ÂÀ¡Ê¥æ¡¼¥ë¥´¡¼¥Ç¥óIF¡¿¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ë
£´´îÂ¿°íÌé¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë
£µ»Ô¸¶Íù²»¡ÊRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡Ë
15±öÀîºùÆ»¡ÊÎ®ÄÌ·ÐºÑÂç¡Ë
16¿¹ÁÔ°ìÏ¯¡ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡Ë
MF
£¶¾®ÁÒ¹¬À®¡ÊË¡À¯Âç¡Ë
£·º´Æ£Î¶Ç·²ð¡Ê¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¡Ë
£¸ÉÛ»Ü¹î¿¿¡ÊÃÞÇÈÂç¡Ë
10Âç´ØÍ§æÆ¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë
11²£»³Ì´¼ù¡ÊFCº£¼£¡Ë
13ÀÐ°æµ×·Ñ¡Ê¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡Ë
14ã·Æ£½ÓÊå¡Ê¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¡Ë
17ÃæÀî¡¡°é¡ÊÎ®ÄÌ·ÐºÑÂç¡Ë
18ÀÐÅÏ¥Í¥ë¥½¥ó¡Ê¤¤¤ï¤FC¡Ë
20Ê¿²ìÂç¶õ¡ÊµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡Ë
FW
£¹¿ÀÅÄÁÕ¿¿¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë
19¹â²¬Îâñ¥¡Ê¥ô¥¡¥é¥ó¥·¥¨¥ó¥Ì¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
