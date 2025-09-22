この記事をまとめると ■最近は人手不足もあってなかなかタクシーが捕まらない ■装備面などで多少の不満が出ても大体は我慢できる人が多い ■ハズレと呼ばれるタクシーはドライバーに起因するケースが目立つ

たまにいる許せないタクシードライバーたち

いわゆるエビデンス的なものはとくに用意していないが、ここ最近はタクシー運転手さんの数が不足しているせいなのか、あるいは既得権益者による強固な岩盤規制の影響か、街なかでタクシーを捕まえるのが難しくなっているような気がする。

以前は「個人タクシーは横柄な運転手さんが多いからイヤ。法人系でもクラウンコンフォートはサスが終わってる車両も多いのでキライ。狙いはジャパンタクシーの一択で、できれば和（なごみ）ではなく、上級グレードである匠（たくみ）に乗りたい」などと、余裕をカマしながら選ぶこともできた。しかし昨今は、「やっと捕まえた1台になんとか乗せていただく」というような状況だ。

そんななか、もちろん来た車両にはありがたく乗車させていただくわけだが、ときおり「せっかくつかまえたのに、ハズレだった……」と心のなかで思わざるを得ないタクシーも、一部に存在する。

とはいえ、たとえば「シートヒーターがない」なんてのは割とどうでもいい話で、お尻の冷たさなど根性でガマンすればいいだけの話というか、昔のタクシーにはそんなモノ付いていなかったので、昭和生まれのおっさんとしてはまったく気にならない話である。

同様に「後席にエアコン吹き出し口がない」「スマホの充電ケーブルがない」などの車両をハズレタクシーと呼ぶ層に対しては、「何をいってるんだ！ ぜいたくは敵だぞ！」と説教をするつもりである。多少の暑さはガマンし、スマホの充電は己の責任で常に切らさないようにしておくのが男というものだ。いまどき男うんぬんといういい方がアレであるならば、「それが大人というものだ」といい換えてもいい。

新人または新人に毛が生えたレベルゆえに、「不慣れなもので恐れ入りますが道順を教えていただけますでしょうか？」というドライバーさんに対して、以前は軽い苛立ちを覚えながら「なんでカネを払ったうえでワシがコドラ役をせねばならんのじゃ！」と心のなかでいいたくもなっていたが、最近はそういったドライバーさんに遭遇した記憶がない。たまたまかもしれないが、おそらくは各タクシー会社の新人導入研修にて、エリア内の地理と同時に、光の速さでカーナビ入力を行う秘術の教育も行っているのではないかと推測する。

そのほか、冒頭付近で述べたクラウンコンフォートのなかでもとくに年代物だとサスが完全に終わっていて、まるで昭和のタクシーコントみたいに身体が揺れてしまうこともあって閉口するわけだが、そういった車両もいまどき少ないような気もする。

多少は我慢できるが……

つまり、タクシーにおける当たりハズレとは、装備や車両ではなく「人」にひもづく話なのだ。たとえバリバリに新しいジャパンタクシーの匠（たくみ）グレードであったとしても、人すなわちドライバーが最悪だと、それは必ず「ハズレ」になるのである。

ならばどんなタクシードライバーが「ハズレ」なのか、以下に列挙してみよう。

●加減速が下手

もしかしたら本人は上手いつもりなのかもしれないが、アクセルやブレーキの踏み方が、まるで素人のおばちゃん並みに「ONとOFFの2段階しかない」というドライバーがたまにいる。まあ「2段階しかない」はさすがに大げさだが、それに近いニュアンスでペダル操作をするドライバーの車両に乗った日には、スタントマンのように後席ドアを開けて飛び降りたくなる。

●超絶無愛想

別に友人になるわけではないので過剰に愛想がいい必要はまったくない。多少無愛想かつ不機嫌であってもさほど気にならないし、個人的には超絶丁寧な接客はやりすぎであるとも思っている。とはいえ、あまりにも無愛想だとさすがに不快であり、近距離の移動をオーダーした際に「……チッ」などと舌打ちされると（まぁまったく気もちがわからないわけではないが）、「おい、表に出ろ。拳で会話しようや」といいたくなる。

●タメ口で話しかけてくる

最近はそういうドライバーも少なくなったような気がするが、とにかく私はあなたの友だちではないのでタメ口はやめてほしい。もしも丁寧な物のいい方をしたくないのであれば、黙っていてください。

●ドライバーの身体や服から、タバコを煮しめたようなにおいがする

休憩中に車外でちょっと一服……というのも必要なことではあるのかもしれないが、「煮しめたようなにおい」は勘弁してほしい。本数を減らすか、もしくは風向きに注意しながら吸ってください。

……先ほど「以下に列挙してみよう」と大見得を切ったが、以上4点だけで話が終わってしまった。申し訳ない。いやもちろんほかにもこまごまとしたポイントはあるのだが、こまごましたことは、ガマンもできる。しょせんは5分から数十分ほどの、1度きりの付き合いである。

だが、上記の4点だけは本当にガマンならない。身体と衣服からバラの香りを漂わせながら一流の運転をするドライバーになってほしい──などとは決していわないが、とにかく「プロとしての普通ぐらい」ではあっていただきたいのだ。