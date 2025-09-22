¹âÎð½÷À¤¬·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¡¦¹Åç¸©¹¾ÅÄÅç»Ô
¹¾ÅÄÅç»Ô¤Î¹ñÆ»¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹âÎð½÷À¤¬·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹¾ÅÄÅç»Ô¹¾ÅÄÅçÄ®¾®ÍÑ¤Î¹ñÆ»487¹æ¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸áÁ°9»þ40Ê¬¤´¤í¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«Å¾¼Ö¤¬Æî¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«Å¾¼Ö¤Î¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹âÎð½÷À¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¸â»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿70Âå¤Î½÷À¤Ë¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ï¿®¹æµ¡¤Î¤Ê¤¤ÊÒÂ¦°ì¼ÖÀþ¤ÎÄ¾ÀþÆ»Ï©¤Ç·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú2025Ç¯9·î22Æü¡¡ÊüÁ÷¡Û