「親父の東京記録〜」鉄拳、観光楽しむ父親の“顔出し”ショット披露 「お若いですね〜笑顔が素敵」「お父さま楽しそう」と反響
お笑い芸人の鉄拳（53）が21日、自身のインスタグラムを更新。故郷・長野から父親が遊びに来たことを伝え、はじけるような笑顔で観光を楽しむ父親の写真を公開した。
【写真】「お若いですね〜笑顔が素敵」「楽しそう」と鉄拳の父の“顔出し”ショット
鉄拳は「親父の東京記録〜」と書き出し、6枚の写真をアップ。「（僕は恥ずかしいので顔は隠しました。笑）」と、父のみ“顔出し”で思い出ショットを紹介した。
訪れたベルーナドームでは、埼玉西武ライオンズ・源田壮亮（32）との対面も実現。また現在、『令和七年九月場所』が開催中の両国国技館にも足を運んだようで、力士の千代丸（34）、元力士の錦島祐樹氏（32）と一緒にちゃんこ鍋を堪能するひとときもあった。
東京を満喫する父の姿を見た鉄拳は「楽しそうで良かったです」と振り返り、「同行してくれたお友達、協力して下さった方々、ありがとうございました。親父は無事、元気になって長野へ帰りましたー」と感謝の気持ちを記した。
コメント欄には「お父さま楽しそう」「お父様お若いですね〜笑顔が素敵」「お父さん本当に良い笑顔ーーー笑 鉄拳さんも、親孝行することが出来て本当に良かったですね」「素敵なお写真共有してくださりありがとうございます」など、さまざまな声が寄せられている。
