SUPER EIGHT・安田章大、ラジオ新番組『SONG STORIES』開始 名曲の裏側に隠された物語語る【コメントあり】
5人組グループ・SUPER EIGHTの安田章大が10月3日より、J-WAVEでラジオ新番組『SONG STORIES』（毎週金曜 深1：30〜2：00）のナビゲーターを担当する。同局が22日、発表した。初回は10月3日より放送。
【写真】身振り手振りで説明する様子がかわいい安田章大
同局は秋の改編について、コンセプトを「原点進化」と説明。「『J-WAVEらしさ』をさらに研ぎ澄ましながら、常に進化・拡張を続け、音楽のみならずカルチャー全般へと領域を広げていきます」とした。新番組はその一環となる。
名曲の裏側に隠された物語を語る、新たな音楽トークプログラムの内容。安田が、アーティストの創作秘話や歌詞誕生の背景、時代との接点を掘り下げ、聴いた後に“曲がもっと深く響く”体験をリスナーに届ける。
■安田章大、コメント
生きるうえで、言葉は時に人を傷つけることもある。
でも相手との関係性次第では、とてつもない安心感や安堵感を届けられる力も持っている。
そこが言葉の強さですし、言葉と音楽を届けられるのが、ラジオの魅力だと思います。
楽しみにしていてほしいです。
