18ºÐ¤Î¡È¼¡À¤Âå¥°¥é¥Ó¥¢¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡ÉÇòßÀÈþÅÆ¡¢¹â¹»Â´¶È¸å½é¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤ß¤»¤¿¥ª¥È¥Ê¤Ê°ìÌÌ
¡¡Ä»¼è¸©½Ð¿È¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦ÇòßÀÈþÅÆ¡Ê18¡Ë¤¬¡¢22ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù40¹æ¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ì´É¤¬¸«¤¨¤ë¡Ä°µ´¬¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¤·¤¿ÇòßÀÈþÅÆ
¡¡ÇòßÀ¤Ï¡¢2006Ç¯10·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ä»¼è¸©½Ð¿È¡£¡ÖÈþ¾¯½÷¿Þ´ÕAWARD2023¡×¤Ç½µ¥×¥ì¾Þ¤ä¥ä¥ó¥¸¥ã¥ó¾Þ¤Ê¤É¡¢3´§¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢16ºÐ¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£³Æ»ï¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥·¡¼¥ó¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î3·î¤Ë¤Ï¹â¹»¤âÂ´¶È¡£Â´¶È¸å½é¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢T163¡¦B93¡¦W63¡¦H91¥»¥ó¥Á¤È¤¤¤¦¡¢¶Ã°Û¤Î¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¡£¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÌó2Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢¥ª¥È¥Ê¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¹æ¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¡õDVD¤Ë¥¨¥ê¥Þ¥ê»ÐËå¡ÊErika¡¦É´À¥¤Þ¤ê¤Ê¡Ë¡¢¤³¤Î¤Û¤«¡¢¹âÌî¿¿±û¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¡¢¿·Ã«É±²Ã¡¢Æ£Çµ¤¢¤ª¤¤¡¢¿ùËÜË¨¡¢ÇòÀî¤Î¤¾¤ß¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ì´É¤¬¸«¤¨¤ë¡Ä°µ´¬¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¤·¤¿ÇòßÀÈþÅÆ
¡¡ÇòßÀ¤Ï¡¢2006Ç¯10·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ä»¼è¸©½Ð¿È¡£¡ÖÈþ¾¯½÷¿Þ´ÕAWARD2023¡×¤Ç½µ¥×¥ì¾Þ¤ä¥ä¥ó¥¸¥ã¥ó¾Þ¤Ê¤É¡¢3´§¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢16ºÐ¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£³Æ»ï¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥·¡¼¥ó¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î3·î¤Ë¤Ï¹â¹»¤âÂ´¶È¡£Â´¶È¸å½é¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢T163¡¦B93¡¦W63¡¦H91¥»¥ó¥Á¤È¤¤¤¦¡¢¶Ã°Û¤Î¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¡£¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÌó2Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢¥ª¥È¥Ê¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¹æ¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¡õDVD¤Ë¥¨¥ê¥Þ¥ê»ÐËå¡ÊErika¡¦É´À¥¤Þ¤ê¤Ê¡Ë¡¢¤³¤Î¤Û¤«¡¢¹âÌî¿¿±û¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¡¢¿·Ã«É±²Ã¡¢Æ£Çµ¤¢¤ª¤¤¡¢¿ùËÜË¨¡¢ÇòÀî¤Î¤¾¤ß¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£