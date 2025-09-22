ミュージカル『新テニスの王子様』The Fifth Stage、5大企画発表 テニミュキッズ4人のビジュアルも公開
ミュージカル『新テニスの王子様』の新たな挑戦となる5大企画が22日、発表された。あわせて、テニミュキッズ4人のビジュアルが公開された。
【写真】再現度たか！公開された『新テニミュ』5thのキャスト全24人ビジュアル
5大企画その1 は、《 4つのストーリー 》。新テニミュカンパニーが、各公演地で少しずつ異なるストーリー展開に挑む。東京・大阪・岐阜・東京凱旋公演用の4パターンの脚本で、これまでにない新テニミュとなる。
その2は、 《 公演替わりナンバー 》。それぞれの公演地でしか聴けない限定楽曲を予定。東京公演・大阪＆岐阜公演・東京凱旋公演での全3曲が、公演地替わりで披露される。
その３は、 《 ロンドンバス新テニミュラッピング 》。新テニミュ仕様にラッピングされた2階建てロンドンバスが登場する。東京公演期間中に都内近郊を走行予定。
その4 は、《 コラボ情報 》。
新テニミュと2つのコラボが決定。スキンケアブランド「IHADA（イハダ)」が新テニミュのキャストを応援する。キャストからのメッセージ動画やプレゼントキャンペーン、劇場ロビー展示などを実施予定。来場者をイイ肌で出迎える。
「TAG LIVE LABEL」とのコラボでは、オリジナルラベルのウーロン茶缶が登場。新テニミュならではのデザインが楽しめる。
劇場にも特設自販機が設置予定となっており、観劇の記念にもなる。
その５は、 《 平日限定撮影タイム実施 》。平日スペシャル企画として、サービスナンバー内にて「スマホで撮影タイム」が実施される。携帯やスマートフォンでの写真・動画撮影OKの時間が設けられる。
さらに、日替わり出演となるテニミュキッズには、レナト役ほかのトレヴァー ハルバーソン、ラウル役ほかのローフト ハンス芳雄、レナト役ほかのデュバル 逢鈴、ラウル役ほかのライアン マックスが出演する。
