『薬屋のひとりごと』猫猫＆壬氏、笑顔で柿を収穫する新規ビジュアル ハロウィンの宴のシルエットも公開に
テレビアニメ『薬屋のひとりごと』から、季節の植物をテーマにした新規ビジュアル企画「猫猫、壬氏と巡る四季」の9月ビジュアルが22日、公開された。テーマは柿×猫猫・壬氏で、秋の実りに手を伸ばす和やかな姿が描かれた。あわせて、『薬屋のひとりごと』ハロウィン新規描き下ろしのシルエットが公開された。
本作は、毒と薬に異常な執着を持つ薬屋の娘・猫猫（マオマオ）と、謎多き美形の宦官・壬氏（ジンシ）が、宮中で次々と巻き起こる難事件に挑んでいく“謎解きエンターテインメント”。原作は日向夏氏、イラストはしのとうこ氏が担当している。7月4日にテレビアニメ第2期最終回の放送を終え、続編制作決定が告知された。
【画像】誰が登場するかわかる？『薬屋のひとりごと』ハロウィンのシルエット
本企画は、ことし6月22日で第1章が1年をめぐり一度幕を閉じたが、好評により7月から第2章がスタート。第2章では、緑青館のメンバーも登場し、さらにパワーアップした内容で届けられる。
9月ビジュアルは、柿をテーマに描かれている。秋の訪れを感じさせるたわわに実った柿に手を伸ばす壬氏と、うきうきと木を登っている猫猫。柿の木の間から漏れる日差しからは、まだまだ暑さの残る秋が感じられる。食欲の秋の始まりを感じさせるビジュアルとなった。公式ホームページでは、今回のビジュアルを使ったPC、スマホの壁紙が配布されている。
ビジュアル解禁に合わせてXでのフォロー＆リポストキャンペーンが実施される。テレビアニメ『薬屋のひとりごと』の公式Xアカウントをフォロー、キャンペーンの投稿をリポストすると、抽選で5人に今回解禁となったビジュアルカードがプレゼントされる。
また、昨年、大好評を博した『薬屋のひとりごと』ハロウィンが、2025年も新たな装いで登場する。10月31日に先駆け、新規描き下ろしのシルエットが公開となった。どのキャラクターがどんな仮装をしているのか、イラストは今後順次解禁予定。
さらに、このビジュアルを使ったグッズが多数登場するテレビアニメ『薬屋のひとりごと』ハロウィン怪奇譚フェアinアニメイトが、11月15日〜12月7日に開催されることも決定した。
