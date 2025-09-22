DREAMS COME TRUE¡¢Ìó9Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡¡ÍèÇ¯3·î¤«¤éÁ´¹ñ30¸ø±é
¡¡DREAMS COME TRUE¤¬¡¢Ìó9Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÍèÇ¯3·î21Æü¡¢22Æü¤Î¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Á´¹ñ13²ñ¾ì30¸ø±é¤ò¤á¤°¤ëÂçµ¬ÌÏ¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö2¿Í¤ï¤«¡¼¤¤¡×¡Ö¤¤¤¤¼Ì¿¿¡×¥É¥ê¥«¥àÃæÂ¼Àµ¿Í¡õÀ¾ÀîÎ´¹¨¤µ¤ó¤Î¡È¤Ê¤Ä¤«¤·¡É2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¸½ºß¡¢À©ºî¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢2017Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE DREAM QUEST¡Ù°Ê¹ß¤ËÈ¯É½¤·¤¿³Ú¶Ê·²¤ä¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÃßÀÑ¤¬·ë¼Â¤¹¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢4Ç¯¤Ë1ÅÙ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡Ø¥É¥ê¥«¥à¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡Ù¤ä¡¢¤½¤Î¡ÈÎ¢¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡É¤È¤Ê¤ë¡Ø¥¦¥é¥ï¥ó¡Ù¤ËÂ³¤¯¡¢¡È½ÏÀ®¤µ¤ì¤¿9Ç¯´Ö¡É¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤â¸À¤¨¤ëÆâÍÆ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ø¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡Ù¤Î¤¤é¤á¤¤È¡Ø¥¦¥é¥ï¥ó¡Ù¤Î¿¼¤¤³Ú¶ÊÀ¤³¦¤ÎÎ¾Êý¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¶Ã¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡µÈÅÄÈþÏÂ¡¢ÃæÂ¼Àµ¿Í¤Î2¿Í¤¬»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤¿¿·¤¿¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¸ø±é¤ÏÍèÇ¯3·î¤«¤é9·î¤Þ¤Ç¡¢²£ÉÍ¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¡¢µÜ¾ë¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Åìµþ¡¢»¥ËÚ¡¢¹áÀî¡¢¹Åç¤Ê¤É¤ò½ä²ó¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï»ØÄêÀÊ¤Î¤Û¤«¡¢Ãí¼áÉÕ¤»ØÄêÀÊ¡¢Î©¸«ÀÊ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¢£¸ø±é¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
3·î21Æü (ÅÚ) ¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
3·î22Æü (Æü) ¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
4·î4Æü (ÅÚ) µÜ¾ë¡¦¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê
4·î5Æü (Æü) µÜ¾ë¡¦¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê
4·î11Æü (ÅÚ) °¦ÃÎ¡¦ÆüËÜ¥¬¥¤¥·¥Û¡¼¥ë
4·î12Æü (Æü) °¦ÃÎ¡¦ÆüËÜ¥¬¥¤¥·¥Û¡¼¥ë
4·î25Æü (ÅÚ) Ê¡²¬¡¦¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬A´Û
4·î26Æü (Æü) Ê¡²¬¡¦¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬A´Û
5·î9Æü (ÅÚ) Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê
5·î10Æü (Æü) Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê
5·î23Æü (ÅÚ) °¦ÃÎ¡¦ÆüËÜ¥¬¥¤¥·¥Û¡¼¥ë
5·î24Æü (Æü) °¦ÃÎ¡¦ÆüËÜ¥¬¥¤¥·¥Û¡¼¥ë
6·î2Æü (²Ð) ¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
6·î3Æü (¿å) ¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
6·î20Æü (ÅÚ) Âçºå¡¦Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
6·î21Æü (Æü) Âçºå¡¦Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
7·î4Æü (ÅÚ) ËÌ³¤Æ»¡¦ËÌ³¤Æ»Î©Áí¹çÂÎ°é¥»¥ó¥¿¡¼ ËÌ³¤¤¤¿¤¨¡¼¤ë
7·î5Æü (Æü) ËÌ³¤Æ»¡¦ËÌ³¤Æ»Î©Áí¹çÂÎ°é¥»¥ó¥¿¡¼ ËÌ³¤¤¤¿¤¨¡¼¤ë
7·î18Æü (ÅÚ) ¹áÀî¡¦¤¢¤Ê¤Ö¤¥¢¥ê¡¼¥Ê¹áÀî (¹áÀî¸©Î©¥¢¥ê¡¼¥Ê)
7·î19Æü (Æü) ¹áÀî¡¦¤¢¤Ê¤Ö¤¥¢¥ê¡¼¥Ê¹áÀî (¹áÀî¸©Î©¥¢¥ê¡¼¥Ê)
8·î1Æü (ÅÚ) ¹Åç¡¦¹Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê
8·î2Æü (Æü) ¹Åç¡¦¹Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê
8·î29Æü (ÅÚ) ¹Åç¡¦¹Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê
8·î30Æü (Æü) ¹Åç¡¦¹Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê
9·î5Æü (ÅÚ) Âçºå¡¦Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
9·î6Æü (Æü) Âçºå¡¦Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
9·î19Æü (ÅÚ) Ê¡²¬¡¦¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬A´Û
9·î20Æü (Æü) Ê¡²¬¡¦¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬A´Û
9·î26Æü (ÅÚ) ¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
9·î27Æü (Æü) ¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö2¿Í¤ï¤«¡¼¤¤¡×¡Ö¤¤¤¤¼Ì¿¿¡×¥É¥ê¥«¥àÃæÂ¼Àµ¿Í¡õÀ¾ÀîÎ´¹¨¤µ¤ó¤Î¡È¤Ê¤Ä¤«¤·¡É2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¸½ºß¡¢À©ºî¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢2017Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE DREAM QUEST¡Ù°Ê¹ß¤ËÈ¯É½¤·¤¿³Ú¶Ê·²¤ä¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÃßÀÑ¤¬·ë¼Â¤¹¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢4Ç¯¤Ë1ÅÙ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡Ø¥É¥ê¥«¥à¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡Ù¤ä¡¢¤½¤Î¡ÈÎ¢¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡É¤È¤Ê¤ë¡Ø¥¦¥é¥ï¥ó¡Ù¤ËÂ³¤¯¡¢¡È½ÏÀ®¤µ¤ì¤¿9Ç¯´Ö¡É¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤â¸À¤¨¤ëÆâÍÆ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ø¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡Ù¤Î¤¤é¤á¤¤È¡Ø¥¦¥é¥ï¥ó¡Ù¤Î¿¼¤¤³Ú¶ÊÀ¤³¦¤ÎÎ¾Êý¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¶Ã¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¸ø±é¤ÏÍèÇ¯3·î¤«¤é9·î¤Þ¤Ç¡¢²£ÉÍ¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¡¢µÜ¾ë¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Åìµþ¡¢»¥ËÚ¡¢¹áÀî¡¢¹Åç¤Ê¤É¤ò½ä²ó¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï»ØÄêÀÊ¤Î¤Û¤«¡¢Ãí¼áÉÕ¤»ØÄêÀÊ¡¢Î©¸«ÀÊ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¢£¸ø±é¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
3·î21Æü (ÅÚ) ¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
3·î22Æü (Æü) ¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
4·î4Æü (ÅÚ) µÜ¾ë¡¦¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê
4·î5Æü (Æü) µÜ¾ë¡¦¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê
4·î11Æü (ÅÚ) °¦ÃÎ¡¦ÆüËÜ¥¬¥¤¥·¥Û¡¼¥ë
4·î12Æü (Æü) °¦ÃÎ¡¦ÆüËÜ¥¬¥¤¥·¥Û¡¼¥ë
4·î25Æü (ÅÚ) Ê¡²¬¡¦¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬A´Û
4·î26Æü (Æü) Ê¡²¬¡¦¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬A´Û
5·î9Æü (ÅÚ) Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê
5·î10Æü (Æü) Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê
5·î23Æü (ÅÚ) °¦ÃÎ¡¦ÆüËÜ¥¬¥¤¥·¥Û¡¼¥ë
5·î24Æü (Æü) °¦ÃÎ¡¦ÆüËÜ¥¬¥¤¥·¥Û¡¼¥ë
6·î2Æü (²Ð) ¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
6·î3Æü (¿å) ¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
6·î20Æü (ÅÚ) Âçºå¡¦Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
6·î21Æü (Æü) Âçºå¡¦Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
7·î4Æü (ÅÚ) ËÌ³¤Æ»¡¦ËÌ³¤Æ»Î©Áí¹çÂÎ°é¥»¥ó¥¿¡¼ ËÌ³¤¤¤¿¤¨¡¼¤ë
7·î5Æü (Æü) ËÌ³¤Æ»¡¦ËÌ³¤Æ»Î©Áí¹çÂÎ°é¥»¥ó¥¿¡¼ ËÌ³¤¤¤¿¤¨¡¼¤ë
7·î18Æü (ÅÚ) ¹áÀî¡¦¤¢¤Ê¤Ö¤¥¢¥ê¡¼¥Ê¹áÀî (¹áÀî¸©Î©¥¢¥ê¡¼¥Ê)
7·î19Æü (Æü) ¹áÀî¡¦¤¢¤Ê¤Ö¤¥¢¥ê¡¼¥Ê¹áÀî (¹áÀî¸©Î©¥¢¥ê¡¼¥Ê)
8·î1Æü (ÅÚ) ¹Åç¡¦¹Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê
8·î2Æü (Æü) ¹Åç¡¦¹Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê
8·î29Æü (ÅÚ) ¹Åç¡¦¹Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê
8·î30Æü (Æü) ¹Åç¡¦¹Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê
9·î5Æü (ÅÚ) Âçºå¡¦Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
9·î6Æü (Æü) Âçºå¡¦Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
9·î19Æü (ÅÚ) Ê¡²¬¡¦¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬A´Û
9·î20Æü (Æü) Ê¡²¬¡¦¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬A´Û
9·î26Æü (ÅÚ) ¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
9·î27Æü (Æü) ¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê