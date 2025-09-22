Åì¾Ú¡¢¸áÁ°½ªÃÍ4Ëü5729±ß¡¡ÊÆÎò»ËÅª³ô¹â¤ò¹¥´¶¤·È¿È¯
¡¡½µÌÀ¤±22Æü¸áÁ°¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤ÏÈ¿È¯¤·¡¢Á°½µËö½ªÃÍ¤«¤é¤Î¾å¤²Éý¤¬°ì»þ700±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£Á°½µËö¤ÏÆü¶ä¤¬¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡ÊETF¡Ë¤ÎÇäµÑÊý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ç°ì»þÂçÉý¤Ë²¼Íî¤·¤¿¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÎò»ËÅª¤Ê³ô¹â¤¬Åìµþ»Ô¾ì¤ËÇÈµÚ¤·Éý¹¤¤ÌÃÊÁ¤ÇÇã¤¤¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸áÁ°½ªÃÍ¤ÏÁ°½µËö½ªÃÍÈæ683±ß52Á¬¹â¤Î4Ëü5729±ß33Á¬¡£Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤Ï28.21¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î3175.89¡£
¡¡Á°½µËö¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤¬·Êµ¤»É·ã¤Î¤¿¤á¤ËÁá´ü¤ÎÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤È¤Î»×ÏÇ¤«¤é¡¢¼çÍ×³ô²Á»Ø¿ô¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ½ªÃÍ¤ÇºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£