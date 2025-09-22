ムード歌謡グループ「純烈」のリーダー酒井一圭（50）が22日までに、自身のインスタグラムを更新。年内での活動休止を発表した女性3人組「Perfume」への思いをつづった。

「Perfume」は今年いっぱいでグループ活動休止すると21日、グループのオフィシャルファンクラブサイトで発表した。午前7時にはグループのオフィシャルサイトでも報告した。

1999年の結成から走り続けてきた3人は「2026年からPerfumeを一度コールドスリープ（活動休止）します。」と説明。「今、自分たちが胸を張って“輝いている”と思えるこの瞬間を刻むため」「長く人生を共にしていくなら、より良くかっこいいPerfumeでまた新しい挑戦へ進むため、一つの区切りを持とうということになりました」とした。悲観的な言葉はなく、前向きな活動休止になる。

これを受けて酒井は「今日のステージのMCでも まだ無名時代のキャンペーンでも 私は声を大にして言ってきた」と書き出し、「Perfumeはヤバいよー！」と続けた。

そして「純烈の下積み時代、無名時代 行く先々のショッピングセンターやお店に私は聞きました これまでの売上や動員のナンバーワンは誰ですか？『Perfumeさんです』その度、嬉しかったの！」と告白。「コンピューターシティ、エレクトロ・ワールド あの辺りから可愛くてカッコいい姿に どハマりで毎日聴いてたから」と打ち明けた。

また「あんな華奢な女の子たちでも頑張ってんだから 純烈もPerfumeのキャンペーン記録を追いかけないと！物凄いパワーを勝手ながらいただいておりました」と明かし、「コールドスリープ お目覚めのとき その時、純烈がまだ存在しておりましたら 氷を優しく解かせるよう、お湯沸かしておきます」とメッセージ。「とてつもないエネルギーを！ 純烈に、私に、パワーをありがとうございました！」と感謝をつづった。