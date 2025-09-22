7人組アイドルグループ「NEO JAPONISM」（ネオジャポニズム）の辰巳さやかが、新作EP「NON LABEL」について、都内でソロインタビューに応じた。7曲入りのEPで、1曲目は新体制を象徴する楽曲になっているという。（「推し面」取材班）

「IMPACTは、新たなスタートを象徴する1曲です」

収録された7曲の中で「ネオジャポに初めて触れる人に薦めるなら？」という問いかけに、辰巳が迷わず選んだのがこのナンバーだった。

「他のアイドルさんと何がどう違うのか。その違いが一発で伝わるようになっています」

4月に加入した新戦力・大和田ちよりがサビを担い、泉なおがシャウトを響かせる構成。「7人になって再出発した意味が、この1曲目にまずバンッ！と込められている」。ネオジャポを初めて聴くリスナーにも、その力強さと進化がダイレクトに伝わるように。そんな狙いも込められている。

この曲をライブで披露するとき、グループの振付を手掛ける辰巳は、どんなポイントを意識しているのか。

冒頭のユニゾンは、全員で激しく踊り切るシーン。0コンマ単位で立ち位置や動きを決めているという。緻密な設計の一方で、サビ前にはラップパートに合わせて“あえてフリー”な構成も導入した。

「冒頭はバチバチの決め打ちですが、ラップ調のところは、割とみんなラフにフリーで動くようにしました。アオリをしてもいいし、ノってる感じも大丈夫」。各自が思うままに身振り手振りで表現し、サビでバシッと全員で決める。「この流れはぜひライブで見てほしいです。あと、間奏でめちゃくちゃ踊るので、ここも見どころですよ」

一方、レコーディングでは歌い出しを任された2曲があり、聴き返すほどに「もっとこうしたい」という思いが日に日に増していった。「だからこそ、音源とライブ、それぞれ違う私の歌声を楽しんでほしい」と語る。

歌詞の面で心を惹かれたのは「flower squall」の冒頭。

♪捨て去りたい傷 ひらひらと Falling falling falling さまよって――

激しいメロディーの中に潜む儚さが、強く胸に残ったという。「この切なさをどう響かせるかを考えながら、大切に歌っています」

ネオジャポが7人になった意味。それはこの作品が、誰よりも雄弁に語っている。