¡È¼¡´üÁíºÛÁê±þ¡É¹â»Ô»á28.3%¡¦¾®Àô»á25.7%¡¡¡Ö·ÐºÑÀ¯ºö¡×¡Ö¼Ò²ñÊÝ¾ã¡×6³ä°Ê¾å¤¬À¸³è¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÀ¯ºö¤ÎµÄÏÀµá¤á¤ë¡ÚFNNÀ¤ÏÀÄ´ºº¡Û
FNN¤Ï¡¢ÁíºÛÁª¹ð¼¨¤ÎÄ¾Á°¤È¤Ê¤Ã¤¿20Æü¤È21Æü¡¢À¤ÏÀÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¹â»ÔÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤È¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤òµó¤²¤¿¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì25¡ó¤òÄ¶¤¨¡¢2¿Í¤Ç²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤Ï°Ê²¼¤ÎÊýË¡¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î20Æü¡¦21Æü
¡¦ÅÅÏÃÄ´ºº(RDD ¸ÇÄê¡¦·ÈÂÓÅÅÏÃ)
¡¦Á´¹ñ18ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷1018¿Í¤¬²óÅú
ÀÐÇË¼óÁê¤Î¼¡¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤ËºÇ¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¤òµó¤²¤¿¿Í¤¬28.3¡ó¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤¬25.7¡ó¤Ç2ÈÖÌÜ¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÎÓË§Àµ»á¡Ê11.1¡ó¡Ë¡¢¾®ÎÓÂëÇ·»á¡Ê4.0¡ó¡Ë¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼»á¡Ê3.8¡ó¡Ë¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢»Ù»ý¤¹¤ëÀ¯ÅÞ¤ò¡Ö¼«Ì±ÅÞ¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ë¸Â¤ë¤È¡¢¾®Àô»á¡Ê35.2¡ó¡Ë¡¢¹â»Ô»á¡Ê22.5¡ó¡Ë¡¢ÎÓ»á¡Ê18.6¡ó¡Ë¤Î½ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤ÎÁíºÛ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëºÝ¤ËºÇ¤â½Å»ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ä¼Â¹ÔÎÏ¡×¡Ê42.2¡ó¡Ë¡¢¡Ö·Ç¤²¤Æ¤¤¤ëÀ¯ºö¤äÀ¯¼£ÍýÇ°¡×¡Ê26.2¡ó¡Ë¤Î2¤Ä¤¬¡¢¡Ö·Ð¸³¤ä¼ÂÀÓ¡×¡Ê9.2¡ó¡Ë¡¢¡Ö¿ÍÊÁ¤äÇ¯Îð¡×¡Ê6.5¡ó¡Ë¤òÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁíºÛÁª¤Ç½ÅÅÀÅª¤ËµÄÏÀ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÊª²Á¹âÂÐºö¤äÄÂ¾å¤²¤Ê¤É¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¡×¤¬39.5¡ó¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÇ¯¶â¤ä°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¤Ê¤É¼Ò²ñÊÝ¾ã¡×¤¬25.2¡ó¤Ç¡¢6³ä°Ê¾å¤Î¿Í¤¬À¸³è¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÀ¯ºö¤ÎµÄÏÀ¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¸½ºß¤ÎÀÐÇËÆâ³Õ¤Ø¤Î¡Ö»Ù»ý¡×¤Ï¡¢8·î¤è¤ê0.9¥Ý¥¤¥ó¥È²¼¤¬¤ê37.9¡ó¤Ç¡¢¡Ö»Ù»ý¤·¤Ê¤¤¡×¤Ï56.0¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤¬Âà¿Ø¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÃÙ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¿Í¤¬42.9¡ó¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢37.8¡ó¤Î¿Í¤¬¡Ö¼Ç¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÀ¯¸¢¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼«¸ø¤ËÌîÅÞ¤Î°ìÉô¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿À¯¸¢¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯46.9¡ó¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÌîÅÞ¤¬Ãæ¿´¤ÎÀ¯¸¢¤Ë¸òÂå¡×¤¬28.7¡ó¡¢¡Ö¼«Ì±¡¦¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤Ë¤è¤ëÀ¯¸¢¤Î·ÑÂ³¡×¤Ï15.6¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÌîÅÞ¤Î°ìÉô¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿À¯¸¢¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¶ñÂÎÅª¤ÊÌîÅÞÌ¾¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï8·î¤ËÂ³¤¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡Ê25.8¡ó¡Ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡Ê25.6¡ó¡Ë¤¬¶Ïº¹¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢À¯ÅÞ»Ù»ýÎ¨¤Ï6.5¡ó¤Î¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï3.4¡ó¤Ç¡¢ÌîÅÞºÇÂ¿¤Ï8·î¤ËÂ³¤»²À¯ÅÞ¤Ç¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï¡¢8·î¤è¤ê5.7¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¤¨¤Æ27.9¡ó¤Ç¤·¤¿¡£