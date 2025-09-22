伊東純也が今季リーグ戦初ゴール

ベルギー1部KRCヘンクは9月21日、ジュピラー・プロ・リーグ第8節でロイヤル・ユニオン・サン＝ジロワーズと対戦し、1-2で敗れた。

この試合で日本代表MF伊東純也が今季リーグ戦での初ゴールを決め、「期待を裏切らない男」「ダイレクトで良く決めた」など注目を集めている。

伊東は左ウイングでスタメン出場。0-1で迎えた後半11分、右サイドでボールを受けたMFヤルネ・シュトゥッカーズが中央に切れ込みながら左サイドの伊東にラストパス。うまく走り込んだ伊東は右サイダイレクトでシュートを放つと、ニアサイドを抜き同点ゴールを決めた。

ヘンクは後半FWオ・ヒョンギュがゴールネットを揺らすもオンフィールドレビューでゴールが取り消しとなり、後半アディショナルタイムに痛恨の失点を喫し、1-2で敗れた。それでもSNSでは「合わせんのうますぎだろ」「これダイレクトでいくんすご」「期待を裏切らない男」「凄すぎる」「キレッキレ」「ダイレクトで良く決めた」などコメント寄せられ、ベルギーリーグで1259日ぶりとなるゴールに熱視線が注がれていた。（FOOTBALL ZONE編集部）