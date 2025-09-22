モナコFWファティが2ゴールのデビュー

フランス1部モナコは現地時間9月21日のリーグ第5節でメスに5-2で大勝。

元バルセロナの「10番」、FWアンス・ファティが2ゴールのデビューを飾った。

バルセロナの下部組織では日本代表MF久保建英とも共にプレーしたファティは、トップ昇格して背番号「10」も任せられた逸材だが、今季に向けモナコへ買い取りオプション付きで1年間の期限付き移籍になった。

デビューが遅れていたファティだが18日のUEFAチャンピオンズのクラブ・ブルージュ戦（1-4）で新天地デビューを果たし、終了間際にゴールを決めていた。そしてメス戦では1-1で迎えたハーフタイム明けに投入されると、わずか38秒で右サイドから入ってきたラストパスに合わせてゴール。さらに2-2の同点で迎えた後半38分には、右サイドからのアーリークロスにヘディングで合わせての決勝ゴールを奪った。

DAZN公式Xは「衝撃のリーグアンデビュー弾」「帰ってきた天才」と綴り2つのゴール動画を公開。ファンからも「とんでもない決定力」「どんどん活躍して欲しい」「感無量」「嬉しいね」「本当に素晴らしい」「筋肉量は全盛期の時とほぼ同じくらいに戻ってる」とコメントが寄せられた。

モナコには日本代表MF南野拓実が所属するだけに、前線での連携が構築されることも期待される。パリ・サンジェルマン（PSG）が4連覇中と抜けた存在にあるフランス1部だが、2016-17シーズン以来の優勝を目指すモナコにとって期待の新戦力が鮮やかなデビューを飾った。（FOOTBALL ZONE編集部）