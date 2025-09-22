SUPER EIGHT安田章大、新ラジオ番組「SONG STORIES」ナビゲーター就任 名曲の“裏側”紐解く【コメント】
【モデルプレス＝2025/09/22】SUPER EIGHTの安田章大がナビゲーターを務めるJ-WAVEの新ラジオ番組「SONG STORIES」（毎週金曜日／25：30〜26：00）が、10月3日よりスタート。安田が、名曲の裏側に隠された物語を語る。
【写真】SUPER EIGHT安田章大、大人の色気纏ったシャワーシーン
同局は、2025年10月1日より秋の番組改編を実施。今回の改編コンセプトは「原点進化」。「J-WAVEらしさ」をさらに研ぎ澄ましながら、常に進化・拡張を続け、音楽のみならずカルチャー全般へと領域を広げていく。その一環として、名曲の裏側に隠された物語を語る、新たな音楽トークプログラムがスタート。ナビゲーターは安田。アーティストの創作秘話や歌詞誕生の背景、時代との接点を掘り下げ、聴いた後に“曲がもっと深く響く”体験をリスナーに届ける。なお、今回の改編におけるその他の新番組やリニューアル情報は、今後順次発表される。
安田は出演にあたり「生きるうえで、言葉は時に人を傷つけることもある。でも相手との関係性次第では、とてつもない安心感や安堵感を届けられる力も持っている。そこが言葉の強さですし、言葉と音楽を届けられるのが、ラジオの魅力だと思います。楽しみにしていてほしいです」とコメントを寄せている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆安田章大、新ラジオ番組「SONG STORIES」ナビゲーターに就任
