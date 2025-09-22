プレミアリーグは5節を消化

イングランド・プレミアリーグは現地時間9月21日までに第5節が終了。

唯一の開幕5連勝を飾った日本代表MF遠藤航所属のリバプールが頭一つ抜け出す格好となった。無敗を維持する日本代表MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスも5位へ浮上した一方、日本代表MF三笘薫がプレーするブライトンは14位へと転落している。

試合終盤でのゴールによる劇的勝利が続いていたリバプールはホームでエバートンとのマージーサイド・ダービーに臨んだ。この試合では前半10分にMFライアン・フラーフェンベルフ、同29分にFWウーゴ・エキティケと早い時間にリードを奪って2-1で勝利。唯一の開幕5連勝で首位を快走している。

ここまで3勝を挙げてリバプールを追いかける位置にいた3チーム、2位アーセナル、3位トッテナム、4位ボーンマスはいずれも今節はドロー。リバプールとの差が5ポイントに広がった。そうしたなかで、敵地でウェストハムを撃破したクリスタル・パレスは勝ち点を「9」に伸ばして5位へ浮上。ここまで2勝3分で無敗を維持している。

マンチェスター・ユナイテッドはチェルシーとのビッグマッチを制して、今季2勝目。11位へ順位を上げた。日本代表MF田中碧が所属するリーズ・ユナイテッドは最下位のウォルバーハンプトンを3-1で撃破。同じく今季2勝目で12位となっている。ウォルバーハンプトンはリバプールと対照的な開幕5連敗だ。

前節、三笘が初ゴールを挙げるも勝利を逃したブライトンは2点のリードを追いつかれる展開でトッテナムと2-2で引き分け。今季未だ1勝で14位と、スロースタートとなっている。ファンからも「順位がはちゃめちゃ」「入れ替わり激しいな」「面白い」とコメントが寄せれられている。（FOOTBALL ZONE編集部）