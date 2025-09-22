藤原大祐、“タイで活躍する人気モデル役”で自然体な魅力放つ「（LOVE SONG）」場面写真解禁
【モデルプレス＝2025/09/22】俳優の森崎ウィンとSnow Manの向井康二がW主演を務める映画『（LOVE SONG）』（10月31日公開）より、藤原大祐演じる“ワタル”の場面写真が解禁された。
ワタルは、タイで活躍する日本人の人気モデル。自由奔放でフレンドリーなキャラクターが、物語を新たな展開に導いていく。ソウタ（森崎）は、大学時代に突然姿を消した初恋の人・カイ（向井）と、6年ぶりにバンコクで偶然の再会を果たす。大学時代に、ギターを弾きながらカイが歌っていた“未完成の曲”は、今もソウタの心の奥で繰り返し鳴り響いていた。バンコクでカメラマンとして活躍し、バンド活動も続けていたカイ。あの頃と変わっていないカイに、心の奥に閉じ込めていたソウタの“想い”は、また熱くトキメキはじめる。
運命はさらなる偶然をもたらす。ソウタの勤務先に契約カメラマンとして現れたのはほかならぬカイ。契約モデルたちの写真を撮っているのがカイなのだ。そんな縁で、社内にはカイのバンドのポスターも貼られている。ポスターのセンターに位置するカイの姿に心を奪われ、思わず足を止めるソウタに、「ありがとうございます」と突然声をかけたのが、同社の契約モデルであるワタルだった。カイのポスターの隣には、ワタルのポスターが貼ってあったのだ。自分のポスターに見惚れていたと勘違いしたワタルを、つい「かわいい」と思ってしまうソウタだったが、ポスターに魅了されるのは、やはりカイの姿だけだ。
その後もソウタの前に頻繁に現れるようになるワタル。ソウタの働く研究室にも顔を出すと、「実験台になる」とソウタが研究中のリップのテストに協力。屈託のない笑顔で、「後悔したくないなら、好きな相手にちゃんと気持ちを伝えないと！」と、大胆で積極的に自分の気持ちを言葉にできる彼のまっすぐさは、ソウタに“過去に受けた心の傷からリスクを犯していない自分”と向き合う勇気を突きつける。そんな2人の様子をカイがすべて目撃してしまう。
新たな運命の巡り合わせで出会ったソウタとワタル。そして、契約カメラマンとして契約モデルのワタルを撮影するカイ。しかもワタルはカイのバンドのメンバーでもあった。ソウタとカイの胸に秘めた“両片想い”の行方が、ワタルの出現で、新たな展開へと動き出す。
世界的な人気を誇るBLドラマ「2gether」を手掛けたタイのチャンプ・ウィーラチット・トンジラー監督がメガホンをとり、W主演を森崎と向井が務める本作。日本とタイを代表するスタッフ＆キャストが集結した日タイ共同制作作品だ。東京とバンコクを舞台に、未完成のラブソングが2人の運命を繋ぐ“ピュアラブストーリー”である。（modelpress編集部）
