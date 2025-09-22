白間美瑠、ピンク水着で美ボディ解放「大自然で気持ちよさそう」「美しすぎる」の声
【モデルプレス＝2025/09/22】元NMB48の白間美瑠が21日、自身のInstagramを更新。サウナロケでの水着姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】元NMBメンバー、水着姿で完璧ボディ輝く
白間は「サウナロケ第40回目」と和歌山でのロケを報告。「大自然の中でのサウナ、滝壺にダイブも最高」「初の温冷交代浴も体験、ハマった」とピンクの水着姿で抜群のスタイルを披露しながら、大自然の中でリラックスする様子を載せている。
この投稿に、ファンからは「大自然で気持ちよさそう」「スタイル抜群」「ピンクの水着似合ってる」「癒される風景」「美しすぎる」「美しいボディライン」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
◆白間美瑠、ピンク水着で大自然のサウナ満喫
