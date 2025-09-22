横浜流星「幸せです」午前中からビール試飲 “唯一無二の誕生日プレゼント”にも喜び
【モデルプレス＝2025/09/22】俳優の横浜流星が22日、都内で行われた「アサヒスーパードライ ドライクリスタル 新CM発表会」に出席。ビールの飲み比べを行い、幸せいっぱいにコメントした。
【写真】横浜流星のたくましい上腕筋
同商品の広告キャラクターに就任し、9月22日より放映開始される新テレビCMに出演する横浜。同発表会では「ビールが好き」と話し、「今、大河ドラマも佳境なので、自分にとってはご褒美のような撮影でしたし、とにかくドライクリスタルの魅力をどうやったら届くかを常に考えながら撮影していました」と喜びを口に。「（素の表情を）1番意識しました。変に作り込まずに、素のいつも飲んでいる表情を現場では出せたらなと思って撮影していました」と打ち明けた。
さらに、発表会で試飲することになると「みなさん仕事があるだろうに、すみません」と報道陣に伝えつつ、「いただきます」と声を弾ませた横浜。試飲を終えると「幸せですね」とにっこり。撮影現場でも飲み比べをしたそうで「どちらも本当に美味しいし、それぞれの良さがあるので、ぜひみなさんにも飲み比べをして、違いを感じていただきたいなと思います」とアピールした。
また、9月16日に29歳の誕生日を迎えた横浜を、ビールタワーでお祝いする一幕も。同タワーを目にした横浜は「ビール会社だからこそできる、ビール会社しかできない唯一無二の誕生日プレゼントをいただけてありがとうございます。美味しくいただきます」と笑顔を見せた。（modelpress編集部）
