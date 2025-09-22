淡路島の自然豊かな海辺を舞台に、音楽ライブや野外シネマ、漁船クルージングなどを楽しめる「淡路島まるやまFESTIVAL2025」が27日（土）と28日（日）、兵庫県南あわじ市阿那賀の丸山漁港で開かれる。花火の打ち上げや地域のこれからを考える会合なども開催。海を間近に感じながら子どもから大人まで誰もが楽しみ、学べる盛りだくさんのイベントだ。

野外シネマ（イメージ）

丸山漁港は、海や漁村の地域資源の価値や魅力を活用する「海業（うみぎょう）」の推進地区として国から指定を受け、都道府県としては初となる活用推進計画を策定。漁協や自治体で構成する海業協議会が設立され、漁港施設を利用した海業の取り組みが進められている。イベントは取り組みの目玉の1つだ。

会場は丸山漁港周辺の各スポット。同漁港の「海の眺望広場」がロケ地となった映画「名も無き世界のエンドロール」（2021年劇場公開／出演：岩田剛典ら）の野外上映（27日）、神戸のライブハウスから来たアーティスト10組による音楽ライブ（両日）、海をバックに開催される夕方の音楽ステージ「サンセットサウンド」（27日）などのほか、漁船クルージング（両日）、釣り・魚調理体験（同）、海の生きものに触れられるタッチプール（同）と、多様な企画が目白押しだ。両日ともに地元食材や物産などを扱うキッチンカーが来場。27日午後8時15分ごろからは花火が上がり、美しく海を彩る。

音楽ライブ（イメージ）

漁船クルージング（イメージ）

釣り・魚調理体験（イメージ）

花火（イメージ）

また両日にわたって、海業や生態系、地域の交通など多様なテーマで識者や専門家、関係者らが話し合うカンファレンスを開催。それぞれの視点で意見交換し、地域のより良い未来を目指す。

丸山漁港で海業を担う事業者「株式会社まるやまと」の本丸勝也代表は「まずは風光明媚な淡路島・丸山を島内外の方々に知ってもらいたい。そしてこれからの丸山を一緒に育ててほしい。多くの人に漁村ならではの温かさと豊かさを感じてもらえたら」と話している。



詳細な情報は公式サイトで。問い合わせは電話0799-39-0210（丸山地区公民館）。