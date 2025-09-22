大至急！【ローソン】へ走れーーーッッ！ クリームぎっしりで眼福♡「新作パン」

コンビニパンの新作って、なぜこんなに惹かれるんでしょう……？【LAWSON（ローソン）】から登場したのは、冷やして食べるクリームパン！ 今回は、ftnアンバサダー@sujiemonさんのInstagram投稿から、筆者も沼落ちした、新作クリームパン2種をご紹介します。

初登場の冷やしパン「クリームたっぷり！ ふわもち冷やしクリームパン カスタードホイップ」

もっちりとした生地に、ひんやり冷たいカスタードホイップがたっぷり詰まった「ふわもち冷やしクリームパンカスタードホイップ」。外見はシンプルですが、「冷やして食べるクリームパン」という珍しさだけで、もはやワクワクが止まりません！

ふんわり食感と、冷たい甘さにときめく

カスタードは香りもやさしく、後味までふんわりと広がるやさしい甘さが魅力です。口に入れた瞬間のしっとり & ふわ感は、まるで極上のスイーツを味わっているよう。デザート感覚で楽しめる、癒し系パンと言えるでしょう。

生チョコ × クリームの贅沢パン「クリームたっぷり！ ふわもち冷やしクリームパン チョコホイップ（生チョコ入り）」

「ふわもち冷やしクリームパンチョコホイップ（生チョコ入り）」は、まろやかでコクのあるチョコホイップが贅沢に詰まった一品です。冷たいまま食べることで、チョコの風味がより引き立つ印象。まさにコンビニスイーツの進化形です！

ギッシリと詰まったチョコクリームに歓喜！

見てください、クリームのぎっしり感……！ 食べごたえもしっかりありながら、甘さは控えめで後味は軽やか。もっちりした生地との相性も良く、軽すぎず重すぎないバランスが絶妙です。朝食はもちろん、午後のリフレッシュタイムにもおすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里