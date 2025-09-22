スーツにもカジュアルにもマッチ！オンオフ兼用のビジネスバッグコレクション

バッグメーカー・エースのライフスタイルブランド・UNTRACK（アントラック）から、撥水性と耐久性を兼ね備えた高機能素材“ディクロス ソロ”製のバッグが新登場！

“ディクロス ソロ”とは、“SOLOTEX（ソロテックス）”を高密度に織り上げることで、上品な光沢となめらかな風合いを実現した高機能素材。

撥水性・耐久性に加え、形態安定性にも優れており、シワになりにくい点も魅力的。

今回、“ディクロス ソロ”製のカジュアルバッグシリーズ「CITY/DS」に追加されたのは、ショルダーバッグ「60391」（1万8700円）やデイパック「60396」（3万7400円）、ガーデントート「60395」（2万6400円）などの全6型。スタイリッシュなデザインとこだわりの機能性で、平日から休日まで活躍してくれそうです。

▲「60391」「60392」

USミリタリーに多く見られる“ジャンパーホック”のディテールを取り入れたスクエア型のショルダーバッグは、バーティカルタイプの「60391」とホリゾンタルタイプ「60392」（2万900円）の2型がラインナップ。

コンパクトながら2気室仕様で小物を整理しやすく、さまざまなシーンに役立ちます。

▲「60393」「60394」

大人の手提げトートをイメージしたホリデートートは、Sサイズ「60393」（2万3100円）と、Mサイズ「60394」の2サイズ展開。

ショルダーベルトを備えた2Way仕様で、内側にはモバイル端末の収納部も配置されており、オフにもオンにも使いやすいアイテムです。

▲「60395」

ガーデニングバッグから着想を得たガーデントート「60395」は、シンプルな横型のデザインが魅力。ミニマルな構造ながら、フロントの内側には“あおり”を、内部には“オーガナイザーポケット”と“ベルト付きPC収納部”を搭載しており、ビジネスシーンにも重宝します。

サイドホックを外すと開口部が大きく開き容量がアップするため、荷物が増えても安心！

▲「60396」

デイパック「60396」は、アントラックがアイコンモデルとして提案するデイパックの大容量サイズ。内部には15.6インチまで対応の独立型のPC収納スペースを確保しているほか、両サイドにスマホやパスケースの収納に最適なポケット、トップにはキーフック付きのポケットを備えており、毎日の通勤・通学に最適です。

いずれのバッグも、カラーはブラック、グレーの2色展開。アントラックの公式サイトとオンラインストア、百貨店、専門店などで順次発売開始しているので、気になる方はチェックしてみては？

